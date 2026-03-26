คลิกคลิป : เรือสำราญที่สร้างในประเทศจีน ลำที่ 2 ถือกำเนิดขึ้นแล้ว

ตามรายงานของบริษัท China State Shipbuilding Corporation (CSSC) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. เรือสำราญ "Adora Huacheng" ซึ่งเป็นเรือสำราญที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศจีน เป็นลำที่ 2 ได้ถูกปล่อยลงน้ำอย่างประสบความสำเร็จในเซี่ยงไฮ้ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบกับอู่บนบกแล้วได้มีการนำส่งลงน้ำ โดยเรือจะถูกย้ายไปยังอู่ด้านหน้าเพื่อทำการทดสอบการเอียง อันเป็นขั้นตอนสำคัญในการวัดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของเรือ ซึ่งจำเป็นต่อเสถียรภาพและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร
กระบวนการนำเรือออกจากอู่บกคาดว่า จะใช้เวลา 7 วัน ในช่วงเวลานี้ เรือจะได้รับการทดสอบการใช้งานเรือชูชีพและการบังคับเลี้ยวในอู่บก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเรือชูชีพ ขนาดใหญ่ 18 ลำ และเรือกู้ภัย 2 ลำ ภายใต้สภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
จากนั้น เรือสำราญจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบและการตกแต่งภายใน โดยมีกำหนดทดสอบในทะเลช่วงปลายเดือนพ.ค.
ทั้งนี้ เรือลำนี้สร้างโดยบริษัท Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CSSC คาดว่าจะมีการส่งมอบก่อนสิ้นปีนี้
ที่มา : China Media Group