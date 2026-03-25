82 ยังสู้! เปิดใจยายขายไข่นกกระทา ยืนหยัดในคำสัญญา ใช้หนี้ก้อนโตแทนสามี ลั่น "คนเราต้องไม่เบี้ยวหนี้"

กว่า 10 ปีแล้ว ที่ไม่ว่าจะฝนตก หรือแดดออก ผู้คนก็จะพบเห็น "ซ่งอ้ายอวี้" อดีตพยาบาลวัย 82 ปี ขี่สามล้อออกมาขายไข่นกกระทาอบเกลือที่ริมถนนในเมืองจี่หนาน มณฑลซานตง เพื่อหาเงินไปใช้หนี้แทนสามีผู้ล่วงลับ
ตามรายงาน สามีของยายซ่งล้มป่วยหนัก เงินเก็บทั้งชีวิตหมดไปกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และยังต้องไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง จนเป็นหนี้กว่า 300,000 หยวน (ประมาณ 1.5 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายสามีของคุณยายก็จากไป ยายซ่งผู้ซื่อสัตย์ยืนหยัดที่จะแบกรับภาระหนี้สินทั้งหมดเอาไว้ และเพื่อชำระหนี้เหล่านี้ ยายซ่งจึงผันตัวมาเป็นแม้ค้าขายไข่นกกระทาอบเกลือ
แม้ยายซ่งจะมีลูกชายกับลูกสาว แต่ทั้งสองก็สุขภาพไม่ดีสักเท่าไหร่ เลยทำได้เพียงช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เป็นบางครั้งคราวเท่านั้น
นับตั้งแต่เริ่มขายจวบจนปัจจุบัน ยายซ่งไม่เคยขึ้นราคาเลย โดยนอกเหนือจากเมนูไข่นกกระทาอบเกลือ จำนวน 27 ฟอง ราคา 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท) ก็ยังมีเมนูไข่นกกระทาต้มในน้ำซุป จำนวน 30 ฟอง ราคา 16 หยวน (ประมาณ 80 บาท)
ถึงเงินที่ได้จากการขายไข่นกกระทาในแต่ละวันจะไม่ได้มากมายอะไร แต่สำหรับยายซ่งแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ล้วนทำให้เธอเข้าใกล้เป้าหมายในการปลดหนี้มากยิ่งขึ้น
หลังจากเรื่องราวของยายซ่งถูกเผยแพร่ออกไป บรรดานักศึกษาและชาวบ้านแถวนั้น ก็ต่างแวะเวียนมาช่วยกันอุดหนุนซื้อไข่นกกระทาของคุณยายเป็นประจำ
“มีนักศึกษาที่อยู่ละแวกนี้ แวะมาซื้อไข่นกกระทา 2 ชุดต่อสัปดาห์ โดยบอกว่าจะเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมชั้น" ยายซ่งกล่าว พร้อมเสริมว่า เธอรู้สึกของคุณทุกคนเป็นอย่างมาก ความมีน้ำใจและความใจดีของผู้คน ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจ และมันก็เป็นพลังให้เธอสู้ต่อไป
“ตราบใดที่ฉันยังเคลื่อนไหวได้ ฉันก็จะขายไข่นกกระทาต่อไป เพื่อใช้หนี้ให้หมดสิ้น”
ทั้งนี้ ยายซ่งยังคงขายไข่นกกระทาอยู่ทุกวัน โดยมีหนี้สินเหลืออยู่กว่า 200,000 หยวน (ประมาณ 1 ล้านบาท)
ที่มา : 賣鵪鶉蛋10年還老公醫藥債 山東82歲前護士：做人不能「走數」