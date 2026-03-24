คลิกคลิป : ชาวเซินเจิ้นซื้อทองกันอย่างคึกคัก หลังราคาทองคำร่วงลงอย่างแรง

ผู้บริโภคจำนวนมากซื้อทองคำที่ตลาดสุ่ยเป้ย ตลาดค้าเครื่องประดับทองคำเมืองเซินเจิ้น โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ร้านทองในเมืองเซินเจิ้นรายงานว่า ราคาทองคำปรับลดลงประมาณ 200 หยวน (ประมาณ 920 บาท) ต่อกรัม นับตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค. โดยเฉพาะในสัปดาห์ล่าสุดเพียงสัปดาห์เดียว ราคาปรับลดลงถึง 100 หยวน (ประมาณ 460 บาท) ต่อกรัม Ma Shiying ผู้จัดการร้านเครื่องประดับทองคำ กล่าวว่า ราคาทองคำช่วงนี้เป็นการปรับตัวลงที่ค่อนข้างชัดเจน
หลังจากราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่อง ความสนใจของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้จัดการร้านทองหลายแห่งระบุว่า จำนวนลูกค้าที่เข้าร้านในช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ผู้ซื้อหลายคนเดินทางมายังตลาดสุ่ยเป้ย เพื่อซื้อทองคำในช่วงขาลง อย่างคู่รักที่เตรียมจัดงานแต่งงานในช่วงวันหยุดเดือนพ.ค.มาซื้อ “ชุดทองแต่งงาน” ล่วงหน้า Wang บอกว่า บินมาจากปักกิ่งเพื่อมาซื้อทองคำสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะ ขณะที่ Chen Zefeng ผู้จัดการร้านทอง กล่าวว่า ช่วงนี้ทางร้านขายกำไล สร้อยคอ และแหวนได้มากขึ้น ปกติเดือนมี.ค.ถือเป็นช่วงนอกฤดูกาล แต่เนื่องจากราคาทองปรับลดลง ทำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์ประเมินว่า ความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลกอาจยังดำเนินต่อไป โดยนักลงทุนกำลังจับตาทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐ ราคาน้ำมัน และความเคลื่อนไหวของค่าเงิน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มตลาดโลหะมีค่าในระยะต่อไป
ที่มา : China Media Group