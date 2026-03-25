คลิกคลิป : เทคโนโลยี AI สร้างอาชีพใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังสร้าง “อาชีพใหม่” ในอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล หนึ่งในผู้บุกเบิกสายอาชีพใหม่นี้ คือ จาง อวี่ซวน (Zhang Yuxuan) วิศวกรป้อนคำสั่ง AI หน้าที่ของเธอ คือ คัดเลือกเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทั้งภาพและวิดีโอ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เธอบอกว่า หลังจากส่งประวัติเพื่อสมัครงานเพียงวันเดียว ได้รับคำเชิญสัมภาษณ์จากองค์กรกว่า 200 แห่ง
อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังมาแรง คือ AI Animator อวี่ จูจวิน (Yu Zhujun) เข้าสู่วงการนี้ได้เพียง 6 เดือน มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ แล้วมากกว่า 10 โครงการ เธออธิบายว่า ก่อนใช้ AI นักออกแบบต้องใช้เวลาถึง 1 เดือน ในการออกแบบตัวละคร หรือฉากเพียง 1 ชิ้น แต่ปัจจุบัน สามารถสร้างผลงานทั้งหมดเสร็จภายใน 1เดือน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต หลักสูตรฝึกอบรมด้านการประยุกต์ใช้ Generative AI AI Training และการผลิตแอนิเมชันด้วย AI ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
ที่ฐานฝึกอบรม เมืองภาพยนตร์ AI Moganshan อำเภอเต๋อชิง มณฑลเจ้อเจียง จาง เหว่ยปิน หัวหน้าฝ่ายการสอนและวิจัยของ Perfect World Education กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ใช้เวลาฝึกประมาณ 1 เดือน จากนั้นบริษัทเกม ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และแอนิเมชันจากทั่วประเทศจะเข้ามาคัดเลือกบุคลากร
ปัจจุบัน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี AI และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในเต๋อชิงแล้วมากกว่า 7,000 คน ช่วยดึงดูดบริษัทภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้าน AI เข้ามาตั้งกิจการในเมืองภาพยนตร์แล้วถึง 43 แห่ง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้วย AI เติบโตอย่างต่อเนื่อง
