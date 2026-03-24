“ทหารญี่ปุ่น” บุกสถานทูตจีนในโตเกียว ขู่ฆ่าจนท.ในนาม “เทพเจ้า”

โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลง เกิดเหตุช็อกในเช้าวันนี้(24 มี.ค.) ชาวญี่ปุ่นอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตัวเองแห่งญี่ปุ่น ปีนกำแพงบุกเข้าไปในสถานทูตจีนประจำกรุงโตเกียว
“เหตุการณ์นี้ทำให้จีนช็อกอย่างมาก และได้ยื่นหนังสือประท้วงต่อทางการญี่ปุ่นแล้ว พร้อมกับเรียกร้องให้ดำเนินการตรวจสอบในทันที” นาย เจี้ยน หลิน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเผยในวันนี้(24 มี.ค.)
“ชาวญี่ปุ่นที่บุกเข้าในสถานทูตจีนประจำโตเกียวยอมรับถึงการกระทำผิดกฎหมายและขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตจีนในนามของ “เทพเจ้า” โฆษกจีนกล่าว และแจงอีกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างร้ายแรง และเป็นภัยคุกคามเจ้าหน้าที่การทูตและสถานที่ทางการของจีน
เหตุการณ์นี้ยังได้สะท้อนให้เห็นอีกครั้งว่า กระแสแนวคิดขวาจัดและกลุ่มอิทธิพลขวาจัดในญี่ปุ่นกำลังขยายตัวรุนแรง อีกทั้งเผยให้เห็นถึงนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญ เช่น ประเด็นประวัติศาสตร์ ไต้หวัน ซึ่งได้ส่งผลประทบต่อความสัมพันธ์จีนและญี่ปุ่นอย่างมาก
ฝ่ายจีนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเร่งดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด และลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ตลอดจนให้คำชี้แจงแก่ฝ่ายจีน และรับประกันความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่การทูตจีนในญี่ปุ่นอย่างแท้จริง รวมถึงทบทวนและแก้ไขนโยบายที่มีต่อจีน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ที่มาข่าว สื่อทางการจีน สถานีโทรทัศน์กลางแห่งจีน (ซีซีทีวี), ซินหัว