แม่เลี้ยงเดี่ยวสู้เพื่อลูก! เริ่มต้นจากแผงขายของเล็กๆ สู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ารายได้ 50 ล้านบาทต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เริ่มต้นธุรกิจจากแผงขายของเล็กๆ สู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้ารายได้ 50 ล้านบาทต่อปี (ภาพจาก : สื่อจีน)
ชีวิตคนเราพลิกผันได้เสมอ! เรื่องราวของ "โต่งน่า" แม่เลี้ยงเดี่ยว จากมณฑลเหอหนาน ผู้เริ่มต้นจับธุรกิจขายเสื้อผ้า ด้วยเงินติดตัวเพียง 700 หยวน (ประมาณ 3,500 บาท) สู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าร่วมสมัยที่ประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศจีน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์

ตามรายงาน เมื่อประมาณ 14 ปีที่แล้ว ในขณะที่เพื่อนๆ หลายคนยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย มีพ่อแม่ให้พึ่งพา โต่งน่าในวัย 20 ต้นๆ ได้กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง แถมยังไม่มีรายได้ที่มั่นคง

ช่วงที่ยากลำบากที่สุด เธอไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อนมผงให้ลูก จึงต้องไปหยิบยืมเงินจากญาติๆ

“ตัวฉันอาจจะจนได้ แต่ลูกของฉันจะยากจนไม่ได้” "ฉันล้มเหลวไม่ได้ เพราะถ้าฉันล้มเหลว ลูกของฉันจะไร้ที่พึ่ง” สองประโยคนี้เป็นประโยคเตือนใจที่เป็นแรงผลักดัน และทำให้เธอสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตไปได้

(ภาพจาก : สื่อจีน)
เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เธอสังเกตเห็นว่าการตั้งแผงขายของในตลาดกลางคืนนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนมากมาย ไม่ต้องมีการศึกษาสูง หรือใช้เส้นสายใดๆ เพียงแค่ตั้งใจทำงาน ก็สามารถหาเงินได้แล้ว

โต่งน่าจึงใช้เงินเก็บทั้งหมดกว่า 700 หยวน เป็นทุนตั้งต้นในการตั้งแผงลอยขายเสื้อผ้าริมถนน ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การเป็นผู้ประกอบการของเธอ

อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เธอต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 ปั่นจักรยานไปหลายสิบกิโลเมตรเพื่อไปซื้อของ และเพราะต้องการที่จะประหยัดเงิน เธอจึงจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา ตลอดจนขนของหนักๆ จำนวนมาก

สิ่งที่ยากยิ่งไปกว่านั้น คือ เธอต้องดูแลลูกไปพร้อมๆ กับการเปิดแผงขายของ บางครั้งกว่าจะเก็บของเสร็จก็ดึกมากแล้ว ลูกของเธอก็ต้องนอนหลับในรถเข็นอย่างไม่มีทางเลือก แถมกว่าเธอจะถึงบ้านและได้พักผ่อนจริงๆ ก็เหลือเวลานอนเพียง 3-4 ชม.เท่านั้น

ตลอดช่วงเวลาที่เธอเปิดแผงขายของ เธอต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งถูกไล่ที่ ถูกยึดสินค้า ถูกต่อว่า หรือแม้กระทั่งถูกลูกค้าคุกคาม

แต่ถึงจะท้อแท้และมีน้ำตาสักแค่ไหน เพียงเห็นใบหน้าของลูก เธอก็ได้แต่เก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ กัดฟันและอดทนต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ธุรกิจของเธอก็ค่อยๆ เติบโตขึ้น จากแผงลอยขายเสื้อผ้าริมถนนในวันวาน กลายเป็นร้านค้าปลีก ก่อนที่สุดท้าย เธอจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์จีนร่วมสมัยของตัวเองขึ้นมา

แบรนด์ของเธอมีสาขาไปทั่วประเทศ และยอดขายก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรายได้ต่อปีของเธอสูงกว่า 10 ล้านหยวน (ประมาณ 50 ล้านบาท) แล้ว

ทั้งนี้ โต่งน่าบอกว่า หลายคนคิดว่าเธอมีทุกวันนี้ได้เพราะโชคช่วย แต่ความจริงแล้วล้วนเป็นเพราะประสบการณ์ ความยากลำบากและความผิดหวัง ที่สอนให้เธอเข้าใจลูกค้า และไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองจนมีทุกวันนี้ นอกจากนี้ เธอยังตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ว่าจะทำรายได้ให้ทะลุ 100 ล้านหยวน (ประมาณ 500 ล้านบาท) ภายในปีนี้อีกด้วย

เรื่องราวของโต่งน่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยชาวเน็ตต่างชื่นชมและยกย่องเธอ เช่น “มีเพียงเธอเท่านั้น ที่รู้ว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากมามากมายแค่ไหน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้แข็งแกร่งมาก” และ “เมื่อใครสักคนทุ่มเทพลังทั้งหมดให้กับการเลี้ยงลูกและการหาเลี้ยงชีพ พวกเขาจะแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ”

ที่มา : 14年逆襲！單親媽「3千元擺攤起家」現年收千萬　她喊：不想孩子窮

