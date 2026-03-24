จีนใช้มาตรการคุมราคาปลีก &'น้ำมันเบนซิน-ดีเซล&' ชั่วคราว

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมราคาค้าปลีกน้ำมันเบนซินและดีเซลชั่วคราวตั้งแต่วันจันทร์ (23 มี.ค.) เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นผิดปกติ ลดภาระของผู้บริโภค และรับรองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตในสังคม
ตามกลไกการกำหนดราคาที่มีอยู่เดิม ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลจะต้องเพิ่มขึ้น 2,205 หยวน (ราว 10,600 บาท) และ 2,120 หยวน (ราว 10,200 บาท) ต่อตัน ตามลำดับ ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น แต่ด้วยมาตรการควบคุม ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลจะเพิ่มขึ้น 1,160 หยวนต่อตัน (ราว 5,600 บาท) และ 1,115 หยวน (ราว 5,300) ต่อตัน ตามลำดับ
นี่เป็นการควบคุมราคาครั้งแรกนับตั้งแต่จีนใช้กลไกการกำหนดราคาน้ำมันที่มีอยู่เมื่อปี 2013 นักวิเคราะห์กล่าวว่าการควบคุมเหล่านี้เป็นการตอบสนองที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่มั่นคงของเศรษฐกิจภายในจีน
สำหรับในอนาคต คณะกรรมการฯ กล่าวว่าจะแนะนำโรงกลั่นและผู้จัดจำหน่ายให้ประสานงานด้านการผลิตและการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปอย่างเต็มที่ เพื่อให้รับรองว่ามีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อตลาด อีกทั้งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและการตรวจสอบตลาด รวมทั้งจะสืบสวนและลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการละเมิด เช่น การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำหนดราคาระดับชาติ เพื่อรักษาระเบียบของตลาดและปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ที่มา สำนักข่าวซินหัว