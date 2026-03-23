ร่วมกันสร้าง “กรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง 2.0” ยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคสู่ระดับใหม่ / จาง เจี้ยนเว่ย

นายจาง เจี้ยนเว่ย
เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
แม่น้ำล้านช้าง–แม่โขง “แม่น้ำแห่งชีวิต” ที่ทอดยาวคดเคี้ยวนับพันกิโลเมตร ไม่เพียงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ของลุ่มน้ำ หากยังเชื่อมโยงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของประชาชนทั้งหกประเทศเข้าด้วยกัน ปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 10 ปีของการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขงครั้งแรก นับตั้งแต่ก่อตั้ง กรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขงได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ “ดื่มน้ำสายธารเดียวกัน โชคชะตาผูกพันกัน” ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านช้าง–แม่โขงที่ตั้งอยู่บนหลัก “ความเสมอภาค ความจริงใจ และความเป็นครอบครัวเดียวกัน” พร้อมทั้งยึดถือจิตวิญญาณแห่งล้านช้าง–แม่โขง ได้แก่ “การพัฒนาเป็นลำดับแรก การปรึกษาหารืออย่างเท่าเทียม ความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และความเปิดกว้างครอบคลุม” ขับเคลื่อนความร่วมมือใน 3 เสาหลัก และ 5 สาขาความสำคัญ สร้าง “ความเร็วแบบล้านช้าง–แม่โขง” ที่มีความก้าวหน้าทุกวัน มีผลลัพธ์ทุกเดือน และยกระดับทุกปี จนกลายเป็น “ต้นแบบสีทอง” ของความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีพลวัตและศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ตลอดระยะเวลา 10 ปีแห่งการร่วมมือและก้าวเดินไปข้างหน้า ได้ประจักษ์ถึงผลสำเร็จอันอุดมสมบูรณ์
ความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งหกประเทศเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันได้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้าน ความร่วมมือด้านความมั่นคงมีความลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น “ปฏิบัติการล้านช้าง–แม่โขงปลอดภัย” ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลเชิงประจักษ์ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การพนันออนไลน์และการหลอกลวงทางโทรคมนาคม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศลุ่มน้ำเพิ่มขึ้นถึง 125% โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงทั้งในมิติทางกายภาพและดิจิทัล ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานมีการยกระดับเชิงลึก ขณะที่ “ระเบียงนวัตกรรม” กลายเป็นจุดเด่นใหม่ ในขณะเดียวกัน ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนเพิ่มมากขึ้น “วีซ่าล้านช้าง–แม่โขง” ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกองทุนพิเศษของกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขงได้สนับสนุนโครงการ “Small but Beautiful” กว่าพันโครงการในด้านทรัพยากรน้ำ เกษตรกรรม การลดความยากจน และสาธารณสุข ซึ่งสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งหกประเทศ
มุ่งสู่ “กรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง 2.0” เพื่อยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งหกประเทศได้พบปะกัน ณ เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน และประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง ครั้งที่ 10 โดยนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เน้นย้ำว่าทุกฝ่ายควรร่วมกันผลักดันการสร้าง “กรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง 2.0” ที่ตั้งอยู่บนหลัก “ความเป็นหนึ่งเดียว การเปิดกว้างเพื่อผลประโยชน์ร่วม นวัตกรรมสีเขียว และสันติภาพ” เพื่อร่วมกันเปิดศักราชแห่ง “ทศวรรษทอง” บทใหม่ของความร่วมมือ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างแข็งขันจากทุกประเทศ ในระยะต่อไป ควรพัฒนากลไกกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เสริมสร้างการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูง และผลักดันการจัดตั้งสำนักเลขาธิการกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง เร่งรัดกระบวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจลุ่มน้ำล้านช้าง–แม่โขง สร้างเครือข่ายการคมนาคม อุตสาหกรรม และพลังงานที่เชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพยิ่งในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมในระดับภูมิภาค โดยร่วมกันดำเนินการในประเด็นสำคัญ เช่น การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศูนย์ความร่วมมือและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายล้านช้าง-แม่โขง (LMLECC) ให้เข้มแข็ง และสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึก “ครอบครัวล้านช้าง–แม่โขง” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านมนุษยวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา สื่อ และคลังสมอง เพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือเข้าถึงได้และสัมผัสได้มากยิ่งขึ้น
เสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือในลุ่มน้ำ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายระดับโลก
ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษ ลัทธิความเป็นเจ้าและการเมืองเชิงอำนาจกำลังแพร่หลายอย่างมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระเบียบระหว่างประเทศ ความสงบสุขและเสถียรภาพในเอเชียที่ดำรงมาอย่างยาวนานนั้นมิใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่าย จึงควรค่าแก่การรักษาไว้ ประเทศจีนยังคงเป็นหลักยึดด้านความมั่นคงของภูมิภาค เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นผู้ยึดมั่นในคุณค่าร่วมของเอเชียอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในแนวคิดภูมิภาคนิยมแบบเปิดกว้างและพหุภาคีนิยมที่แท้จริง และดำเนินนโยบายเพื่อนบ้านที่ดี มั่นคง และเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน พร้อมทั้งยึดหลัก “ใกล้ชิด จริงใจ เกื้อกูล และครอบคลุม” ตลอดจนแนวคิด “มีชะตากรรมร่วมกัน” ลุ่มน้ำล้านช้าง–แม่โขงควรมุ่งสู่การเป็นภูมิภาคต้นแบบของข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก ข้อริเริ่มอารยธรรมระดับโลกและข้อริเริ่มธรรมภิบาลระดับโลก อีกทั้งควรเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและการได้ประโยชน์ร่วมกัน จีนยินดีร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง “ห้าบ้านเรือน” ได้แก่ บ้านเรือนแห่งความสงบสุข ความปลอดภัย ความมั่งคั่ง ความสวยงาม และมิตรภาพ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นของลุ่มน้ำล้านช้าง–แม่โขง
สานต่อมิตรภาพพิเศษไทย–จีน สู่ อีก“50 ปีทอง” ถัดไป
ไทยและจีนเป็นทั้งญาติสนิท มิตรแท้ และหุ้นส่วนที่ดี ทั้งสองประเทศได้ผ่านบททดสอบจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และยังคงยึดมั่นในความเคารพซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนจีนภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน–ไทย สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น “จีน–ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” และความสำคัญที่ราชวงศ์ไทยทรงให้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างยิ่ง การนำเชิงยุทธศาสตร์ของประมุขทั้งสองประเทศได้เสริมพลังให้การสร้างประชาคมจีน–ไทยที่มีอนาคตร่วมกันมีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ประเทศไทยประเทศผู้ริเริ่มและผู้มีบทบาทสำคัญในกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง อีกทั้งยังเป็นประเทศเจ้าภาพร่วมในปัจจุบัน
ปีนี้ยังเป็นปีเริ่มต้นของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15” ของจีน และเป็นจุดเริ่มต้นของอีก “50 ปีทอง” ถัดไปของความสัมพันธ์จีน–ไทย จีนพร้อมเดินหน้าร่วมกับประเทศไทย เสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา “ฉบับที่ 15” กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ยกระดับการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขงครั้งที่ 5 และผลักดันการสร้างประชาคมจีน–ไทยที่มีอนาคตร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย โดยใช้ความมั่นคงของความสัมพันธ์จีน–ไทยเป็นพลังเสริมสร้างความแน่นอนให้แก่สถานการณ์โลกที่ผันผวน