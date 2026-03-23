ช่วงวันหยุดยาวอีสเตอร์และเช็งเม้ง 5 วัน ชาวฮ่องกงเลือกเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ หนีพิษสงครามตะวันออกกลาง

เทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ตรงกับเทศกาลเช็งเม้งพอดีคือวันที่ 5 เมษายนและชาวฮ่องกงเตรียมไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวนาน 5 วัน
ปรากฏว่า ตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงข้ามพรมแดนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสู่จุดหมายปลายทางหลายแห่งบนจีนแผ่นดินใหญ่จำหน่ายเกือบหมดแล้วสำหรับการเดินทางในช่วง 2 วันแรกของเทศกาลวันหยุดยาวคือวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน
ตั๋วรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองยอดนิยม ซึ่งอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นส่วนใหญ่จองเต็มแล้ว เซี่ยเหมิน อู่ฮั่น และฉางซา เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ที่ตั๋วจำหน่ายหมดแล้วในชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง และชั้นสอง แม้แต่การเดินทางระยะไกลไปยังหังโจว ซึ่งใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง ก็ไม่มีที่นั่งเหลืออยู่เช่นกัน ตามข้อมูลของ China Railway 12306 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจองอย่างเป็นทางการของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อบ่ายวันศุกร์ ( 20 มี.ค. )
ปัญหาตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงมีไม่พอกำลังลุกลามไปยังตลาดแพ็กเกจทัวร์ ยุน ชุนหนิง กรรมการบริหารของ WWPKG เปิดเผยว่า ยอดลงทะเบียนสำหรับทริปเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์แซงหน้าช่วงตรุษจีนไปแล้ว แม้แต่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวเองก็ประสบปัญหาในการจัดหาตั๋วที่นั่งให้ลูกทัวร์ สำหรับการเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน 5 วัน 4 คืน สองทริป ซึ่งกำหนดออกเดินทางในวันที่ 3 เมษายน ส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางมากกว่า 30 คน เจ้าหน้าที่บริษัทถูกส่งไปต่อแถวรอซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟฮ่องกงเวสต์เกาลูนตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดี (19 มี.ค.) ลองเสี่ยงโชคดู แต่ก็คว้าน้ำเหลว
ความต้องการตั๋วรถไฟความเร็วสูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่กว้างขึ้นนับตั้งแต่มีการเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้อยู่อาศัยในเขต Greater Bay Area (GBA) หรือเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ออกเดินทางไปยังมณฑล ที่อยู่ไกลออกไปกันมากขึ้น
นอกจากนั้น พิษของสงครามอิหร่าน-สหรัฐฯและอิสราเอล ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นก่อให้เกิดวิกฤตน้ำมันทั่วโลกและส่งผลกระทบอย่างมากต่อน่านฟ้า สายการบินต่างๆ พากันปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ชาวฮ่องกงจึงหันมาเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น โดยเมืองบนจีนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นตัวเลือกแทนจุดหมายปลายทางในระยะไกลอื่น ๆ ดังเช่นแต่ก่อน
สตีเวน ฮุน กว็อก-ชุน กรรมการบริหารของ EGL Tours ซึ่งเชี่ยวชาญด้านแพ็กเกจทัวร์ไปญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นตัวเลขสองหลัก เนื่องจากได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสงคราม
