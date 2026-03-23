ลูกชาย 10 ขวบ ยื่นฟ้องพ่อ หลังถูกจิ๊กเงินเก็บหลักแสนไปใช้แต่งภรรยาใหม่!

"เสี่ยวฮุย" เด็กชายวัย 10 ขวบ จากเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ยื่นฟ้องพ่อแท้ๆ ของตัวเอง หลังผู้เป็นพ่อแอบนำเงินแต๊ะเอียไปใช้จ่ายในการแต่งงานใหม่ โดยที่เขาไม่ยินยอม
ตามรายงาน พ่อแม่ของเสี่ยวฮุยหย่าร้างกันเมื่อ 2 ปีก่อน เสี่ยวฮุยอาศัยอยู่กับพ่อมาตลอด เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนก็จะได้รับเงินแต๊ะเอียมากมาย ซึ่งพ่อของเสี่ยวฮุยก็เป็นคนจัดการแทน โดยมีการเปิดบัญชีให้และคอยนำเงินที่ได้รับมาฝากไว้
อย่างไรก็ตาม พอพ่อของเสี่ยวฮุยแต่งงานใหม่ เสี่ยวฮุยก็ย้ายไปอยู่กับแม่ ทว่าขณะที่แม่ของเขากำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก็ได้ค้นพบว่า เงินแต๊ะเอียของเสี่ยวฮุยที่ฝากเอาไว้ พร้อมกับดอกเบี้ย ทั้งหมดกว่า 82,750 หยวน (ประมาณ 413,750 บาท) ถูกถอนออกไปจนหมดเกลี้ยง
จากการตรวจสอบ พบว่าพ่อของเสี่ยวฮุยเป็นคนถอนเงินไป โดยที่ไม่ได้บอกให้เสี่ยวฮุยรู้
ภายหลัง เสี่ยวฮุยได้ขอให้พ่อคืนเงินทั้งหมดมา แต่พ่อกลับไม่ยอม แถมยังอ้างว่าเงินดังกล่าวมาจากญาติๆ และบรรดาเพื่อนฝูงของเขาทั้งนั้น ซึ่งเขาจะเป็นคนดูแลจนกว่าเสี่ยวฮุยจะบรรลุนิติภาวะ
หลังจากการพูดคุยไม่เป็นผล เสี่ยวฮุยจึงยื่นฟ้องศาล ระหว่างการพิจารณาคดี พ่อของเสี่ยวฮุยโต้แย้งว่า ในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย เขามีสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของลูกชาย และเชื่อว่าอดีตภรรยาของเขาเป็นคนยุยงเรื่องนี้อยู่เบื้องหลัง
ด้านศาลวินิจฉัยว่า ตามกฎหมายแล้ว เงินแต๊ะเอียถือเป็นของขวัญ เมื่อผู้ให้มอบให้ผู้รับ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะตกเป็นของผู้รับ
แม้บิดามารดาจะสามารถจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ได้ในฐานะผู้ปกครอง แต่ก็ต้องทำไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์ และจะต้องไม่จำหน่าย หรือใช้ทรัพย์สินนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับกรณีนี้ การที่พ่อของเสี่ยวฮุยถอนเงินของเสี่ยวฮุยไปโดยไม่ได้รับความยินยอม อีกทั้งยังนำไปใช้จ่ายส่วนตัว ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยชอบธรรมของเสี่ยวฮุย
สุดท้าย ศาลตัดสินให้พ่อคืนเงินทั้งหมด พร้อมเสริมว่า แม้ว่าบิดามารดาจะหย่าร้างกันแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์แบ่ง หรือจัดการเงินนั้นตามอำเภอใจ ผู้ปกครองมีหน้าที่ปกป้อง และดูแลทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น ไม่ใช่ยึดมาเป็นของตนเอง
ที่มา : 爸幫保管紅包！再婚花光「兒子壓歲錢」10歲弟怒告 法院這樣判