สหรัฐฯ จับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Supermicro เปิดโปงขบวนการลักลอบนำชิป AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เข้าจีน

นายเลี่ยว อี้เสียน หรือ “วอลลี่ เลี่ยว” ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ อิงก์ (Super Micro Computer Inc.) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ จับกุมเมื่อวันพฤหัสฯ ( 19 มี.ค.) ข่าวที่สร้างความตกตะลึงนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของซูเปอร์ไมโครร่วงประมาณ 12% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด
ตามการแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯนั้น ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันได้เปิดเผยคำฟ้อง โดยกล่าวหาว่า นายเลี่ยว วัย 71 ปี และพวกอีกสองคนคือนาย จาง รุ่ยชาง หรือ “สตีเวน ชาง” และนายซุน ถิงเหว่ย หรือ “วิลลี่ ซุน” ร่วมกันวางแผนลักลอบนำเซิร์ฟเวอร์ AI ของซูเปอร์ไมโคร ซึ่งใช้ชิป GPU ของ Nvidia มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ส่งไปยังประเทศจีน ในช่วงปี 2567 และ 2568 เป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งมีมาตรการจำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงไปยังจีนมาตั้งแต่ปี 2565
นาย จาง เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของซูเปอร์ไมโครสาขาไต้หวัน ยังคงหลบหนีอยู่ ส่วนนายซุน ซึ่งเป็นตัวกลางถูกจับกุมตัวในวันพฤหัสบดีเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม อัยการสหรัฐฯ ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทซูเปอร์ไมโครในคำฟ้อง โดยกล่าวเพียงว่าเป็น "ผู้ผลิตในสหรัฐฯ" และนายชาร์ลส์ เหลียง ประธานและซีอีโอของซูเปอร์ไมโคร ไม่ได้ถูกระบุชื่อในคำฟ้อง
ข้อกล่าวหาระบุว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันวางแผนอย่างซับซ้อน โดยนายเลี่ยวและนายจางจะสั่งการให้ผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไม่ระบุชื่อ สั่งซื้อสินค้าจากซูเปอร์ไมโคร โดยทำทีว่าสินค้าเหล่านั้นจะส่งไปยังบริษัทดังกล่าว จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะถูกประกอบในสหรัฐฯ และถูกจัดส่งไปยังโรงงานของซูเปอร์ไมโครในไต้หวัน แล้วจึงส่งต่อไปยังบริษัทที่ทำทีสั่งซื้อ ซึ่งได้ส่งต่อเซิร์ฟเวอร์ให้กับบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์อีกทอดหนึ่ง เพื่อจัดการสลับใส่กล่องที่ไม่มีเครื่องหมายและส่งต่อไปยังประเทศจีน
อัยการระบุว่า จำเลยกระทำการอย่างอุกอาจมาก โดยให้มีการปลอมแปลงเอกสารแสดงให้เห็นว่าบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ซื้อปลายทางที่ถูกต้อง เพื่อให้รอดจากการตรวจสอบของฝ่ายกำกับดูแลของซูเปอร์ไมโคร โดยในช่วงระยะเวลาสองปี บริษัทดังกล่าวได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ของซูเปอร์ไมโคร รวมมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านดอลลาร์
จำเลยยังถูกกล่าวหาว่า มีการจัดฉากเพื่อให้ดูสมจริง โดยนำเซิร์ฟเวอร์ปลอมหลายพันเครื่องมาเก็บไว้ในโกดังของบริษัทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้สั่งซื้อ แต่เซิร์ฟเวอร์ของจริงไม่อยู่ในโกดังแล้ว
โดยจำเลยถึงขั้นใช้ไดร์เป่าผมในการลอกฉลากและหมายเลขประจำเครื่องออกจากเครื่องจริง เพื่อนำไปติดบนเครื่องปลอม
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าชิป Nvidia ในเซิร์ฟเวอร์ของซูเปอร์ไมโครเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อในจีน
บริษัทซูเปอร์ไมโครตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย หรือที่เรียกกันว่า ซิลิคอนแวลลีย์ โดยผลิตคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ชิปของบริษัทรายใหญ่ เช่น Nvidia, Intel และ Advanced Micro Devices
นายเลี่ยวเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีชื่อเสียงในซิลิคอนแวลลีย์ ร่วมก่อตั้งซูเปอร์ไมโครในปี 2536 และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในปี 2566 โดยเป็นคนสนิทของนายชาร์ลส์ เหลียง ประธานและซีอีโอของซูเปอร์ไมโคร เขามักกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดกับ Nvidia และเจนเซ่น หวง ซีอีโอของบริษัทอยู่เสมอ
ที่มา : ฟอร์จูน / รอยเตอร์