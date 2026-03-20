หลานชายถูกน้าสะใภ้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท! เพราะเชื่อว่าหลานตัดผมแล้วส่งผลให้สามีเสียชีวิต

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สื่อจีนได้รายงานถึงเรื่องราวของชายหนุ่มแซ่หลิว ที่ถูกน้าสะใภ้กล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าสามีของเธอ จากการที่เขาไปตัดผมในวันที่ห้ามตัด ตามคติความเชื่อของชาวจีน และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท)
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 2 ของเทศกาลตรุษจีน โดยนายหลิวได้มาเยี่ยมน้าชายและน้าสะใภ้ ทว่ากลับถูกน้าชายตำหนิเรื่องทรงผม เลยมีปากเสียงกันชุดใหญ่ แต่สุดท้าย นายหลิวก็ยอมไปตัดผมอยู่ดี
อย่างไรก็ตาม ในคืนนั้นระหว่างที่น้าชายของเขาขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากลับจากการสังสรรค์ ก็ดันเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาไฟและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันรุ่งขึ้นเมื่อได้รับข่าว นายหลิวก็รีบมาที่บ้านน้าชายเพื่อแสดงความเสียใจ ทว่าน้าสะใภ้กลับโกรธจัด เพราะเธอเชื่อว่า "การตัดผมในวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจันทรคติ จะนำความตายมาสู่น้าชาย หรือลุง"
เธอถึงขนาดนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้วิเศษในท้องถิ่น ก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่า นี่เป็นการ "ฆาตกรรมโดยเจตนาทางอ้อม" โดยหลิวตั้งใจตัดผมทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งต้องห้าม ส่งผลให้อารมณ์ของสามีเธอแปรปรวน เลยดื่มหนักเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุและถึงแก่ความตาย
น้าสะใภ้ได้ไปแจ้งความกับตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้ง เธอจึงยื่นฟ้องทางแพ่ง และเรียกร้องค่าเสียหายจากหลิวแทน
ทั้งนี้ ศาลปฏิเสธคำร้อง และตัดสินว่าการเสียชีวิตของน้าชายเกิดจากการเมาแล้วขับ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดผมของนายหลิว
ที่มา : 男子初二理发舅舅当晚身亡 舅母控“间接杀人”索赔57万