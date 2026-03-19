จีนแสดงความยินดี &'อนุทิน&' รับตำแหน่งนายกฯ อีกสมัย

วันพฤหัสบดี (19 มี.ค.) หลินเจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่าจีนแสดงความยินดีกรณีอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยอีกสมัย โดยจีนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้น
หลินกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์จากผู้นำของทั้งสองประเทศยังคงดำเนินไปบนทิศทางที่ดี และความร่วมมือเชิงปฏิบัติอันเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ได้สัมฤทธิ์ผลลัพธ์มากมาย ทั้งนี้ จีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อสานต่อมิตรภาพดั้งเดิม "จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน" และเดินหน้าการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกัน ทำให้สิ่งนี้ลึกซึ้งและมีสาระสำคัญยิ่งขึ้น รวมถึงส่งมอบผลประโยชน์แก่ประชาชนของสองประเทศมากขึ้น
(แฟ้มภาพซินหัว : อนุทิน ชาญวีรกุล (กลาง) จากพรรคภูมิใจไทย หลังจากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีไทยอีกสมัยที่อาคารรัฐสภาในกรุงเทพฯ วันที่ 19 มี.ค. 2026)