“ทิม คุก” เยือนแดนมังกร พึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีนต่อไป ขณะบริษัทต่างชาติสนใจลงทุนตลาดแห่งนี้คึกคัก

นาย ทิม คุก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอีโอบริษัทแอปเปิลแห่งอเมริกากำลังเยือนจีน ก่อนหน้าการประชุมเวทีการพัฒนาประเทศจีน ( China Development Forum 2026 -CDF ) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม
คุกเริ่มต้นการเยือนจีนครั้งแรกของปีนี้เมื่อวันพุธ ( 18 มี.ค.) โดยไปร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีของบริษัทแอปเปิล ซึ่งจัดขึ้นที่ร้านของแอปเปิลในเมืองเฉิงตูและพบปะพูดคุยกับเหล่าคนดังตลอดจนลูกค้า
ขณะที่นายซาบิห์ ข่าน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแอปเปิลก็ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของแอปเปิลในเมืองเซินเจิ้น และซัปพลายเออร์ผู้ผลิตอุปกรณ์ป้อนให้แอปเปิลรายสำคัญ รวมถึงฟ็อกซ์คอนน์และซันโวดา
คุกเคยเข้าร่วมการประชุม CDF บ่อยครั้งในอดีตและการมาเยือนจีนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแอปเปิลยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในจีน หลังจากถูกหน่วยงานกำกับดูแลของจีนกดดันจนต้องประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมคำสั่งซื้อภายในแอปพลิเคชัน (in-app purchase) สำหรับ China App Store จาก 30% ลงเหลือ 25% ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ iPadOS ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนครั้งใหญ่ในตลาดที่มีกำไรมหาศาล มีผลตั้งแต่วันที่ 15มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ด้านนักวิเคราะห์ของจีนระบุว่า การมาเยือนของคุกมีขึ้นท่ามกลางกระแสความเคลื่อนไหวของบริษัทต่างชาติในการจัดตั้งโรงงานและโครงการต่างๆ ในจีนที่เพิ่มมากขึ้นภายหลังการประชุมสองสภาประจำปีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ตลอดทั้งปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก ซึ่งเน้นย้ำสถานะของจีนในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย
สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของรัฐบาลจีนรายงานเมื่อวันอังคาร ( 17 มี.ค.) ว่า คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ได้ประกาศโครงการลงทุนจากต่างประเทศขนาดใหญ่ 13 โครงการสำหรับปี 2569 มีมูลค่าการลงทุนรวม 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นับเป็นการปรับปรุงรายชื่อโครงการลงทุนจากต่างประเทศขนาดใหญ่ครั้งที่ 9 โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกใหม่นี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต ครอบคลุมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ และเครื่องจักร บริษัทข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และตุรกี เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วม
