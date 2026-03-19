แม่ใจแทบขาด! นึกว่าลูกสาวหาย แจ้งตำรวจช่วยตามหา ร้องไห้หนักเมื่อได้ยิน "คำพูดแรก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : HK01)
หญิงแซ่หนีโทร.แจ้งตำรวจ หลังกลับบ้านมาแล้วไม่พบลูกสาวตัวน้อย ด้านเจ้าหน้าที่ช่วยตามหาจนพบ ซึ่ง "คำพูดแรก" ที่เด็กหญิงพูดออกมานั้น ก็ทำเอาหลายคนตรงนั้นมีน้ำตา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22.32 น. ของวันที่ 7 มี.ค. หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งอำเภอผูเจียง เมืองจินหัว มณฑลเจ้อเจียง ได้รับสายจากนางหนีที่พูดด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือว่า "ลูกสาวของฉันหายไป!"

นางหนีเล่าว่า เย็นวันนั้นหลังจากเลิกงาน เธอก็ตรงกลับบ้านทันที พอมาถึงก็ไม่เห็นลูกสาวอยู่ในบ้านแล้ว ทีแรกเธอคิดว่า ลูกอาจจะออกไปเล่นแถวบ้าน ทว่ารอจน 2 ชม.ผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แวว จึงออกไปหาตามสถานที่ต่างๆ แต่ไม่พบเลยรีบโทร.แจ้งตำรวจ

เจ้าหน้าที่ได้ปลอบใจนางหนี พร้อมกับเร่งลงมือตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จนกระทั่งพบตัวลูกสาวของเธอ

จากภาพจะเห็นเด็กหญิงเดินอยู่บนถนนตามลำพัง ขณะที่ในมือถือช่อดอกไม้เอาไว้ เจ้าหน้าที่รีบพานางหนีไปหาลูกสาว ซึ่งพอเห็นลูกเธอก็ร้องไห้ออกมา จากนั้นก็รีบลงจากรถและวิ่งเข้าไปกอดลูกทันที

ด้านลูกสาวของนางหนีที่จู่ๆ ถูกแม่พุ่งเข้ามากอด ก็เงยหน้ามองด้วยความงุนงง ก่อนที่จะพูดออกมาว่า "แม่คะ หนูแค่อยากซื้อดอกไม้ให้แม่เนื่องในวันสตรีสากลค่ะ"

แท้จริงแล้ว วันรุ่งขึ้น (8 มี.ค.) เป็นวันสตรีสากล ลูกสาวของเธออยากทำเซอร์ไพรส์ให้ เลยแอบออกไปซื้อดอกไม้มาให้ แล้วไปดักรอที่ทำงาน โดยตั้งใจว่าจะเดินกลับบ้านพร้อมกัน

ตามรายงาน บ้านของพวกเขาอยู่ห่างจากที่ทำงานประมาณ 4.4 กม. และต้องใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. อย่างไรก็ตาม เด็กหญิงไม่รู้ว่าแม่เลิกงานแล้ว และกำลังตามหาเธออยู่

ทั้งนี้ เมื่อได้ยินคำพูดของลูกสาว นางหนีก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เพียงแต่คว้าตัวลูกมากอดเอาไว้แน่นและร้องไห้ออกมาอีกครั้ง

หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างรู้สึกซาบซึ้ง โดยเฉพาะในความรักที่ลูกสาวมีให้นางหนี แต่สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ หลายคนก็แสดงความเห็นว่า ของขวัญใดๆ ก็ไม่สำคัญเท่ากับความปลอดภัยของลูก

ที่มา : 女童久没回家失踪　母急报警疯狂寻人结局暖心

