เหตุเพลิงไหม้“ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด”นานกว่า 30 ชั่วโมง เผยจุดอ่อนของเรือรบสหรัฐฯ

เหตุเพลิงไหม้บนเรือ“ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด” (USS Gerald R. Ford) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ผู้เชี่ยวชาญของจีนชี้ว่า เผยให้เห็นถึงปัญหาด้านการออกแบบ การควบคุมความเสียหาย และความตึงเครียดจากการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานาน
หลังจากเข้าร่วมปฏิบัติการโค่นล้มผู้นำเวเนซุเอลาในทะเลแคริบเบียนเมื่อเดือนมกราคม เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลำนี้ก็ลุยงานต่อทันที โดยแล่นมายังทะเลแดงในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อเข้าร่วมภารกิจถล่มอิหร่าน จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า เพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณซักรีดหลักของเรือ โดยลุกไหม้อยู่นานกว่า 30 ชั่วโมง ทำให้ลูกเรือกว่า 600 นายไม่มีเตียงนอนและต้องนอนบนโต๊ะหรือบนพื้น ลูกเรือหลายสิบนายต้องสูดดมควันไฟ
ตามความเห็นของนาย หวัง อวิ้นเฟย ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการทหารนั้น ด้วยลักษณะของเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อน แม้การดับไฟเป็นเรื่องยากก็จริง แต่เหตุการณ์นี้ก็เผยให้เห็นจุดอ่อนของเรือรบสหรัฐฯ
เขาอธิบายว่า เรือรบสมัยใหม่มีระบบไฟฟ้าซับซ้อนมาก อีกทั้งมีท่อส่งเชื้อเพลิงครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ประกอบกับพื้นที่ภายในของเรือรบยังปิดมิดชิดและเชื่อมต่อกันด้วยระบบระบายอากาศ ไฟจึงสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่สำคัญบนเรือรบจะติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น หัวฉีดน้ำหรือโฟม ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโซนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกันอยู่หนาแน่น เมื่อไม่สามารถควบคุมไฟได้อย่างรวดเร็วก็อาจบ่งชี้ว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้น ทีมดับเพลิงควรตอบสนองทันทีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ความล่าช้าในการควบคุมไฟอาจบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องในการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงานควบคุมความเสียหาย
นอกจากนั้น โดยทั่วไปแล้วเรือรบจะมีการออกแบบโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลาม และเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีลูกเรือจำนวนมากจำเป็นต้องอพยพไปยังพื้นที่ส่วนอื่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจบ่งชี้ถึงจุดอ่อนในการออกแบบการกักกันไฟ ( fire-containment design ) เพื่อจำกัดวงเพลิงและควันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดที่สุด
ขณะนี้การปฏิบัติภารกิจของเรือ“ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ดกำลังเข้าสู่เดือนที่ 10 ลูกเรือได้รับแจ้งว่าอาจต้องปฏิบัติภารกิจยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เท่ากับว่าต้องอยู่ในทะเลเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ขณะที่ในช่วงเวลาสงบสุขนั้น การประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 6 เดือนและอาจเผื่อเวลาไว้ 2-3 เดือนในกรณีจำเป็น
การขยายเวลาประจำการนานกว่ารอบปกติอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของลูกเรือ ซึ่งอาจลดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
กรณีที่เกิดขึ้นกับเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันในวงกว้างที่เกิดขึ้นกับการประจำการทางทหารและการจัดสรรทรัพยากรของสหรัฐฯ ในทั่วโลกขณะนี้ก็เป็นได้ นายหวังกล่าว
ทั้งนี้ กองทัพเรือสหรัฐฯแถลงว่า เหตุเพลิงไหม้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต 2 นาย ระบบขับเคลื่อนของเรือไม่ได้รับความเสียหาย และเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ยังคงปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เรือต้องถอนตัวชั่วคราว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย
ที่มา : “ 30-hour fire on USS Gerald R. Ford exposes design, damage control issues and prolonged deployment strain: Chinese expert” ในโกลบอลไทมส์