ชาวเน็ตอึ้ง! นักร้องไต้หวัน วัย 44 ปี สาธิตท่าลดพุงกลางคอนเสิร์ต แพทย์เตือนทำบ่อยระวังเสี่ยงโรค (มีคลิป)

"เอลลา เฉิน" นักแสดงและนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปไต้หวัน S.H.E ที่คนไทยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีจากบทนางเอกซีรีส์เรื่อง ปิ๊งรักสลับขั้ว ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขนาดแพทย์ถึงกับต้องออกมาเตือน หลังเธอสาธิตท่าลดหน้าท้องระหว่างทำการแสดงคอนเสิร์ตในเมืองซีอาน มณฑส่านซี เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา
โดยเอลลายังคงยึดมั่นในเส้นทางดนตรี แม้กาลเวลาจะผ่านไป เปลี่ยนจากสาวน้อยเอลลาในวันนั้น กลายเป็นคุณแม่เอลลาในวันนี้ แต่เธอก็ยังคงสวยเป๊ะไม่เปลี่ยน และขึ้นชื่อในเรื่องความมีวินัยในการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก เรียกว่าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าอายุ 44 ปีแล้ว แถมวิธีลดน้ำหนักที่เธอคิดขึ้นเอง ก็ได้รับความนิยมจากชาวเน็ตไม่แพ้กัน
อย่างไรก็ตาม ในคอนเสิร์ตล่าสุด เอลลาในลุคสุดแซ่บ ได้บอกกับแฟนๆ ว่ามีอะไรจะโชว์ให้ดู ก่อนที่จะสั่งให้ตากล้องซูมเข้ามาใกล้ๆ
จากนั้น เธอก็สาธิตวิธีการทำ Nauli Kriya ซึ่งเป็นเทคนิคโยคะ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกการควบคุมลมหายใจและกล้ามเนื้อหน้าท้อง หรือทางการออกกำลังกายเรียกว่า Stomach Vacuum ว่ากันว่าท่านี้จะช่วยลดพุง ทำให้หน้าท้องสวยเป๊ะ เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้แข็งแรง ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ปรับสมดุลและอื่นๆ อีกมากมาย
เธออธิบายว่า "ขั้นแรกให้หายใจเข้าลึกๆ จากนั้นหายใจออกช้าๆ ปล่อยลมออกมาให้หมด” พร้อมแขม่วท้องให้ได้มากที่สุด ดึงหน้าท้องเข้าไปอยู่ใต้ซี่โครง เกร็งไว้ประมาณ 10 วินาที
จากคลิปหน้าท้องของเอลลานั้นยุบลงไปจนซี่โครงโผล่ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ทำเอาแฟนๆ ตกตะลึงกันทั่วหน้า
ภายหลังคลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นไวรัล โดยชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยขอร้องให้เธออย่าทำท่านี้อีก พร้อมคอมเมนต์ เช่น "อย่าทำ! มันดูน่ากลัวมาก" "ฉันตกใจมาก เธอผอมเกินไปแล้ว” และ "นี่ไม่ใช่การให้คุณค่าที่ถูกต้อง เธอควรจะส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ ไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร การมีรูปร่างที่ผอมไม่ใช่ความสวยงามเสมอไป”
ด้านแพทย์ก็ออกมาเตือนว่า ไม่ควรทำตามเพราะอาจทำให้ปวดหัวและถึงขั้นเป็นไส้เลื่อนได้ โดยเฉพาะผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังส่วนเอว
ทั้งนี้ เอลลากำลังอยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวของเธอ นอกจากนี้ มีรายงานว่าเธอมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเพียง 16.7% เท่านั้น
ที่มา : Taiwan singer ignites debate by showing popular 'vacuum belly' technique to lose weight (SCMP)