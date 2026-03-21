(ชมภาพ) ช่างฝีมือจีนสืบสานเครื่องเคลือบ &'บางเหมือนเปลือกไข่&' สร้างผลงานทุบสถิติโลกหลายครั้ง

"หลูเจี้ยนเต๋อ" วัย 66 ปี เป็นช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องเคลือบที่บางเหมือนเปลือกไข่ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น หรือ "เมืองหลวงแห่งเครื่องเคลือบ" ที่มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน โดยหลูเริ่มต้นเรียนรู้การผลิตเครื่องเคลือบประเภทนี้ที่มีจุดเด่นตรงเนื้อบางเป็นแผ่นและโปร่งแสง รวมถึงกระบวนการผลิตด้วยมืออันซับซ้อนกว่า 40 ขั้นตอน ตั้งแต่ปี 1980 และสั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี
หลู ได้ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบที่มีความบางพิเศษนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราความสำเร็จของการผลิตชิ้นงานเพิ่มขึ้นจากเพียงร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 30-40 ในปัจจุบัน
ขณะเดียวกันความเชี่ยวชาญของหลูทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยหลูทำลายสถิติโลกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ในด้านชามเครื่องเคลือบที่บางเหมือนเปลือกไข่ที่มี "เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุด" หลายครั้ง
ผลงานเครื่องเคลือบที่บางเหมือนเปลือกไข่ของหลูหลายชิ้นได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วจีน รวมถึงทั่วโลกด้วย.
ที่มา สำนักข่าวซินหัว
(บันทึกภาพวันที่ 10 มี.ค. 2026)