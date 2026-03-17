โฆษกจีนเผยจีน-สหรัฐฯ กำลังหารือกำหนดการเยือนจีนของทรัมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- วันอังคาร (17 มี.ค.) หลินเจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน เปิดเผยว่าจีนและสหรัฐฯ กำลังสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนบางส่วนรายงานว่าทรัมป์กล่าวว่าการเดินทางเยือนจีนอาจถูกเลื่อนออกไป หากจีนไม่ให้ความช่วยเหลือในการคุ้มกันเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

หลินกล่าวว่าจีนรับทราบกรณีสหรัฐฯ ชี้แจงต่อสาธารณชนเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดและไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง พร้อมเสริมว่าฝ่ายสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าการเดินทางเยือนจีนของทรัมป์ครั้งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

(แฟ้มภาพซินหัว : ธงชาติจีนและธงชาติสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ของสหรัฐฯ)