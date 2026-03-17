จีนหนุนทั่วโลกร่วมรับมือความท้าทาย &'ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์&'

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันจันทร์ (16 มี.ค.) ฟู่ชง ผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติ (UN) กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ว่าด้วยคณะกรรมการตามข้อมติที่ 1540 ว่าการรับมือกับความท้าทายด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลกต้องการความร่วมมือพหุภาคี พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของความมั่นคงสากลและการตระหนักถึงข้อกังวลอันชอบด้วยกฎหมายของทุกชาติในการกำจัดต้นตอของการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
ฟู่กล่าวว่าการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เป็นความท้าทายระดับโลก โดยคณะกรรมการตามข้อมติที่ 1540 ได้ปฏิบัติงานที่มีนัยสำคัญต่อการส่งเสริมฉันทามติและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐได้มาซึ่งอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) แต่เตือนว่าความขัดแย้งระดับภูมิภาค การก่อการร้าย และความเสี่ยงของการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ยังคงเป็นภัยคุกคามระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
ฟู่กล่าวว่าแผนริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (GSI) และแผนริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (GGI) ของจีนส่งเสริมความมั่นคงร่วมที่มีความร่วมมือและความยั่งยืน มอบแนวทางสำคัญในการจัดการการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ผ่านการปรึกษาหารือในวงกว้างและการมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมสำทับถึงความสำคัญของเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพ และข้อมติที่ 1540 ของคณะมนตรีฯ
ทั้งนี้ ฟู่กระตุ้นเตือนประเทศสมาชิกคณะมนตรีฯ เสริมสร้างศักยภาพของประเทศในด้านกฎหมายและองค์กรที่จัดการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
นอกจากนั้นฟู่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การตัดต่อพันธุกรรม และชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ และอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ จึงตอกย้ำความจำเป็นของกรอบธรรมาภิบาลระดับโลกในการกำกับควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้
ฟู่กล่าวว่าจีนมีจุดยืนคัดค้านการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกและการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวในทางที่ผิดโดยอ้างเหตุผลความมั่นคงของชาติหรือการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของจีนในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลก และคุ้มครองสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
