อย่างกับละคร! สาวจีนเจอน้าปลอมเอกสาร สวมรอยจดทะเบียนกับแม่ที่เสียไป เพื่อฮุบสมบัติ

สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกออนไลน์! หลังหญิงสาวแซ่ซุน วัย 27 ปี ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อก ว่าแม่ของเธอถูกจับแต่งงานกับน้องชายแท้ๆ หรือก็คือ น้าชายของเธอ หลังจากที่เสียชีวิต เพื่อที่น้าจะได้เป็น "สามีหม้าย" และยักยอกทรัพย์สิน
โดยในปี 2008 ซุนซึ่งอายุเพียง 9 ขวบ ได้สูญเสียแม่ไป เนื่องจากพ่อแม่ของเธอหย่าร้างกัน ซุนที่อาศัยอยู่กับแม่ในมณฑลเหอเป่ย จึงถูกรับเลี้ยงโดยน้าสาว หรือน้องสาวของแม่
ซุนเล่าว่า ช่วงก่อนที่แม่จะเสียชีวิต ญาติๆ ได้เข้ามาจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยก่อนที่แม่จะจากไปเพียง 1 วัน พวกเขาได้เซ็นเอกสารขายอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่งของแม่เธอ เพื่อใช้หนี้ รวมทั้งยังตกลงให้น้าสาวรับเธอเป็นลูกบุญธรรม พร้อมกับถือครองทรัพย์สินที่เหลือไว้จนกว่าซุนจะมีอายุครบ 18 ปี
หลังจากที่แม่จากไป ซุนก็ย้ายมาอยู่ที่มณฑลเหอหนาน และอาศัยอยู่สลับกันไปมาระหว่างบ้านน้าสาวกับบ้านน้าชาย กระทั่งเธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในปี 2018
ตามบันทึกทางการแพทย์ สาเหตุที่แม่ของซุนเสียชีวิตนั้น เกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยซุนรับรู้ข่าวการเสียชีวิตของแม่จากน้าเท่านั้น และไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะเข้าร่วมงานศพ
พออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ซุนก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อรับมรดก แต่กลับพบว่า เหลือเพียง "ร้านค้า" แห่งเดียวเท่านั้นที่ยังเป็นชื่อแม่ของเธอ
ด้านทรัพย์สินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ ล้วนถูกโอนไปเป็นชื่อของคนอื่นไปหมดแล้ว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารยังแจ้งให้ทราบว่า แม่ของเธอได้แต่งงานใหม่ในปี 2009 ทั้งที่ความจริงแล้วแม่ของซุนเสียชีวิตในปี 2008
การแต่งงานใหม่ของแม่ ส่งผลให้ซุนไม่ใช่ทายาทเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป และไม่สามารถดำเนินการรับมรดกได้เพียงลำพัง
เพื่อที่จะตามหาความจริง ซุนได้เข้าไปตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนสมรสในปี 2009 และก็ต้องตกตะลึง เมื่อชื่อของคนที่แม่แต่งงานด้วย เป็นชื่อเดียวกันกับน้าชายของเธอ
หนำซ้ำรูปถ่ายที่ถูกใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส ก็ยังเป็นรูปของน้าสะใภ้ แถมรูปในบัตรประชาชนของแม่และที่อยู่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นของน้าสะใภ้เช่นกัน แต่ยังคงเลขบัตรประชาชนเดิมไว้
ซุนเชื่อว่าน้าชายของเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ เพื่อที่เขาจะได้มีสิทธิ์ในการฮุบมรดกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตามรายงาน กฎหมายจีนห้ามชายหญิงสมรสกันหากเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง หรือเป็นญาติสายรองที่ห่างกันไม่เกิน 3 รุ่น
อย่างไรก็ตาม สมัยก่อนเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นเอกสารยืนยันว่าไม่ได้เป็นญาติกัน ก็สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้แล้ว โดยหากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเล่มเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็แทบจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย และในปัจจุบันการจดทะเบียนสมรสก็ยิ่งทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้านด้วยซ้ำ
ทั้งนี้ หลังจากความพยายามในการขอรับมรดกในปี 2025 ล้มเหลว ซุนก็ยังคงสู้ไม่ถอย เธอตัดสินออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวก็กลายเป็นกระแสบนโซเชียล จนทางการเหอหนานประกาศว่าจะทำการสอบสวนอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา
