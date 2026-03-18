ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านอาวุธนิวเคลียร์-ขีปนาวุธของจีน หายลึกลับจากเว็บไซต์สถาบันวิศวกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลประวัติของนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าด้านอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์ของสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน (CAE) ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการสูงสุดด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ข้อมูลส่วนตัวของนาย จ้าว เซี่ยนเกิง วัย 72 ปี สมาชิกสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีน และอดีตประธานสถาบันฟิสิกส์วิศวกรรมแห่งชาติจีน (CAEP) ระหว่างปี 2551 ถึง 2558 หายไปอย่างไร้ร่องรอย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านาย อู๋ ม่านชิ่ง วัย 60 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านเรดาร์ และ นายเว่ย อี้อิน วัย 63 ปี ผู้ออกแบบขีปนาวุธ ก็ถูกลบข้อมูลออกไปในลักษณะเดียวกัน โดยยังไม่มีการชี้แจงสาเหตุที่แน่ชัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมจีนได้ประกาศเมื่อ 2 เดือนก่อนว่า นายพล จาง โย่วสยา และ หลิว เจิ้นลี่ สมาชิกคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง กำลังอยู่ภายใต้กระบวนการสอบสวนตามมาตรการปราบปรามการทุจริตในกองทัพ
สำหรับ จ้าว เซี่ยนเกิง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้นำทางวิชาการและเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ของจีน โดยเขามีบทบาทหลักในการจัดทำแผนทฤษฎีและรับผิดชอบภารกิจสำคัญด้านการป้องกันประเทศมาอย่างยาวนาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายใต้ข้อตกลงห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์
ขณะที่ อู๋ ม่านชิ่ง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าของจีน จนสามารถผลิตเครื่องบินรุ่น KJ-500 ได้สำเร็จ และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไชน่า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (CETC) ก่อนจะถูกปลดจากตำแหน่งรองประธานสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีนในปี 2568
ด้าน เว่ย อี้อิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบขีปนาวุธและเทคโนโลยีควบคุมนำวิถี ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสถาบันวิศวกรรมแห่งชาติจีนในปี 2562 และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไชน่า แอโรสเปซ ไซเอนซ์ แอนด์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชัน (CASIC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศและอุปกรณ์อวกาศ ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งในปี 2566
ที่มา: Holly Chik / South China Morning Post