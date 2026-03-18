ฮ่องกงเตรียมเปิดตัวเครือข่าย AI Agent แห่งแรกของโลก

ฮ่องกงเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัว "คลอว์เน็ต" (ClawNet) เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเอไอเอเจนท์ (Human-AI Agent Collaboration Network) แบบโอเพนซอร์สแห่งแรกของโลก พร้อมชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การสมัครเรียนไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแข่งม้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์แห่งฮ่องกง (HKGAI) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการ InnoHK และนำโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKUST) ระบุว่า เครือข่าย ClawNet ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าเอไอเอเจนท์จะ "ปฏิบัติงานเฉพาะในสิ่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น"
เอไอเอเจนท์จะได้รับการกำหนด "อัตลักษณ์ทางสังคม" และขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่เกินขอบเขต ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางการจีนกำลังเข้มงวดกับเครื่องมือเอไอประเภทโอเพนซอร์สอย่าง "โอเพนคลอว์" (OpenClaw) ในขณะนี้
กัว อีเคอ ผู้อำนวยการ HKGAI และรองอธิการบดี HKUST กล่าวว่า เนื่องจากโครงสร้างทางกฎหมายและสังคมในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์เท่านั้น เอไอเอเจนท์จึงจำเป็นต้องมีคุณลักษณะทางสังคมเพื่อให้สามารถรวมเข้ากับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ โดยมนุษย์จะยังคงเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตและตัดสินใจ แต่เอไอเอเจนท์จะสามารถดำเนินภารกิจและร่วมมือกันภายในเครือข่ายภายใต้ขีดจำกัดที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ HKGAI ยังเผยความสำเร็จของแชตบอต "HKChat" ที่มียอดผู้ใช้งานลงทะเบียนกว่า 720,000 ราย นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 พร้อมเตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น เครื่องมือแนะนำการเลือกโรงเรียน และเคล็ดลับการออมเงิน รวมถึง "AI horse racing" ที่จะให้ข้อมูลวิเคราะห์การแข่งม้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของฮ่องกง
ในส่วนของภาคบริการสาธารณะ ได้มีการนำร่องใช้เครื่องมือช่วยเขียน "HKPilot" และเครื่องมือช่วยบันทึกการประชุม "HKMeeting" ในหน่วยงานรัฐบาลประมาณ 100 แห่ง โดยมีข้าราชการเข้าร่วมทดสอบเกือบ 50,000 ราย รัฐบาลฮ่องกงตั้งเป้าที่จะนำเอไอเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการบริหารจัดการอย่างน้อย 200 รายการภายในปี 2570 ตามนโยบายของ หลี่ เจียเชา ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ทางด้าน เฉิน เม่าโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 232 ล้านบาท) เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์และสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ "AI+" พร้อมเตรียมปรับปรุงคณะกรรมการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้เป็น "Upskill Hong Kong" เพื่อเน้นการฝึกทักษะด้านเอไอเชิงปฏิบัติให้กับแรงงานในอนาคต
ที่มา: SCMP