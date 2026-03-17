จีน-สหรัฐฯ ปิดฉากเจรจาการค้าที่ปารีส ‘ทรัมป์’ อาจเลื่อนเยือนปักกิ่ง

จีนและสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบที่ 6 ณ กรุงปารีส เมื่อวันจันทร์ (16 มี.ค. 2569) โดยวาระการประชุมครอบคลุมตั้งแต่ความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลามาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษี รวมถึงประเด็นการลงทุนทวิภาคี
นายหลี่ เฉิงกัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างลึกซึ้ง ตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ โดยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในบางหัวข้อและเห็นพ้องที่จะรักษาความเสถียรของอัตราภาษีต่อไป นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการจัดตั้งกลไกส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจีนได้แสดงความกังวลต่อมาตรการจำกัดทางการค้าและเศรษฐกิจหลายประการที่สหรัฐฯ นำมาใช้ รวมถึงการคัดค้านการตรวจสอบตามมาตรา 301 (Section 301) ที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยระบุว่าจีนจะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศ
ทางด้านนายสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า การเจรจาเป็นไปด้วยดีและช่วยตอกย้ำความเสถียรภาพของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก โดยการหารือมุ่งเน้นไปที่พันธสัญญาของจีนในการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ และการชี้แจงเกี่ยวกับการเดินหน้าตรวจสอบตามมาตรา 301 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2569
สำหรับประเด็นการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่คาดจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นั้น นายเบสเซนต์ระบุว่าหากมีการเลื่อนกำหนดการ จะเป็นผลมาจากเหตุผลด้านลอจิสติกส์หรือการตัดสินใจของนายทรัมป์ที่ต้องการพำนักในสหรัฐฯ เนื่องจากสถานการณ์สงครามกับอิหร่าน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่าทีของรัฐบาลปักกิ่งต่อกรณีช่องแคบฮอร์มุซตามที่มีกระแสข่าว
ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ได้เรียกร้องให้จีนสนับสนุนความพยายามของสหรัฐฯ ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากอิหร่านสั่งปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวเพื่อตอบโต้การโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 โดยนายทรัมป์ย้ำว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเส้นทางนี้ควรมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงเมื่อวันจันทร์ว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกำหนดการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐฯ ในครั้งนี้
ที่มา: เซาท์ไชนามอร์นิ่งโพสต์