"อิหร่านต้องชนะ!" ส่องสมรภูมิโซเชียลจีน โยงปมประวัติศาสตร์-แนะใช้ตำราซุนวู

บัญชีโต่วอิน (Douyin) หรือติ๊กต็อก เวอร์ชั่นจีน อย่างเป็นทางการของสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศจีน ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีขีปนาวุธยิงฝ่าระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้าถล่มกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ส่งผลให้ชาวเน็ตจีนกว่า 30,000 คนแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมทางประวัติศาสตร์
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางสนับสนุนอิหร่านอย่างท่วมท้น โดยมีข้อความยอดนิยมอย่าง "อิหร่านต้องชนะ" และ "อิหร่านสู้ๆ" ปรากฏขึ้นแทบทุกพื้นที่คอมเมนต์
สิ่งที่น่าสนใจคือ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากมองสถานการณ์นี้ผ่านเลนส์ประวัติศาสตร์ของตนเอง โดยเปรียบเทียบการเผชิญหน้าของอิหร่านกับช่วงเวลาที่จีนเคยถูกมหาอำนาจตะวันตกกดขี่ในช่วงร้อยกว่าปีก่อน ความรู้สึกร่วมนี้ทำให้พวกเขามองว่าการลุกขึ้นสู้ของอิหร่านไม่ใช่แค่เรื่องสงคราม แต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและเอกราชของชาติที่เคยถูกรังแก
นอกจากการส่งกำลังใจแล้ว บรรดา "นักรบหน้าจอ" ชาวจีนยังสวมบทที่ปรึกษาทางทหาร โดยนำ ตำราพิชัยสงครามซุนวู มาวิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์ให้อิหร่านอย่างจริงจัง เช่น ยุทธวิธี "ส่งเสียงบูรพา ฝ่าตีประจิม" (ตีตะวันออกแต่ไปโผล่ตะวันตก) เพื่อทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ หรือการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ โดยเสนอให้พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น โรงงานผลิตน้ำจืด ศูนย์บัญชาการมอสซาด หรือกระทรวงกลาโหม แทนการยิงแบบหว่านแห เพื่อสร้างความเสียหายที่มีนัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศของอิสราเอล
ชาวเน็ตจีนกลุ่มหนึ่งยังส่งสัญญาณเตือนอิหร่านว่าอย่าหลงเชื่อการเจรจา โดยมองว่าข้อเสนอหยุดยิงหรือการทูตจากสหรัฐฯ อาจเป็นเพียงกลลวงเพื่อประวิงเวลาให้คู่ต่อสู้กลับมาตั้งตัวได้ใหม่
"สันติภาพที่แท้จริงต้องได้มาจากการรบให้ชนะเท่านั้น" คือหนึ่งในความเห็นที่ได้รับความสนใจ โดยมีการเปรียบเทียบว่าความลำบากของคนรุ่นนี้คือการวางรากฐานความมั่นคงให้ลูกหลาน เหมือนที่บรรพบุรุษจีนเคยทำในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามเกาหลี
ในแง่การเมืองระหว่างประเทศ คอมเมนต์ส่วนใหญ่สะท้อนท่าทีต่อต้านสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยมองอิสราเอลเป็นเพียง "ตัวแทน" (Proxy) ของอำนาจตะวันตกในการแทรกแซงตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการสนับสนุนที่ดุเดือด ยังมีเสียงส่วนน้อยที่ออกมาเตือนสติว่าไม่ควรสนับสนุนความรุนแรงที่เกินขอบเขต เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่ต้องแบกรับความสูญเสียมากที่สุดคือ "พลเรือน" ของทั้งสองฝ่ายที่ต้องเผชิญกับภัยสงคราม