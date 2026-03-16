เจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงโกรธจัด! เจอแมวถูกทิ้งไว้ พร้อมจดหมาย รู้เหตุผลทำเอาน้ำตาซึม

ไม่ใช่ว่าไม่รัก! หญิงแซ่ซุน เจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงในอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) โกรธจัดหลังมีคนเอาแมวใส่กรงมาทิ้งไว้ที่หน้าร้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้อ่านจดหมายที่แนบมา ก็ทำเอาเธอถึงกับมีน้ำตา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 7 มี.ค. พอซุนได้ยินเสียงร้องของเจ้าเหมียว เธอก็รีบไปเปิดกรงและได้พบกับแมวลาย หรือแมวแท็บบี้ (Tabby cat) ที่ดูสุขภาพดี หน้าตาสะอาดสะอ้าน นอนอยู่ท่ามกลางอาหารแมว
“ฉันโมโหมาก คิดว่าเจ้าของไม่รับผิดชอบและทิ้งมันไป” ซุนกล่าว
แต่พอมองดูใกล้ๆ เธอก็พบกระดาษสีชมพูยับๆ พร้อมเงินสดจำนวนหนึ่งที่ถูกเจ้าเหมียวทับไว้
ข้อความในกระดาษระบุว่า "สวัสดี! ฉันเป็นผู้สูงอายุที่โด่ดเดี่ยวจากต่างถิ่น ซึ่งกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น" จึงไม่สามารถดูแลเจ้าเหมียวได้อีก
เจ้าเหมียวตัวนี้มีชื่อว่า "ไหลเป่า" มันมีอายุ 4 ปีแล้ว ทำหมันเรียบร้อย มีนิสัยน่ารัก ไม่สร้างปัญหาและขี้อ้อน
“ขอให้คนใจดีช่วยรับเลี้ยงมัน ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง เงินจำนวนนี้เป็นสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแทนคำขอบคุณ”
นอกจากนี้ ภายในกรงยังมีชามอาหารแมวอีก 2 ใบ ส่วนไหลเป่าก็ขดตัวอยู่นิ่งๆ ภายในกรง
ซุนบอกว่าหลังจากอ่านข้อความเหล่านั้น เธอก็น้ำตาคลอขึ้นมาทันที เธอพาไหลเป่าไปตรวจสุขภาพ และได้รับการยืนยันว่า มันมีสุขภาพดี
จากนั้น เธอก็พาไหลเป่ากลับบ้านด้วยกัน ซึ่งเวลาอยู่บ้าน เจ้าไหลเป่ามักจะชอบมองไปข้างหน้าอย่างเหม่อลอย นอนนิ่งๆ บนพื้น และบางครั้งก็จะเอาหัวมาคลอเคลียกับแขนของเธอ
แม้ซุนจะพยายามตามหาผู้สูงอายุท่านนี้ ทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด หรือตระเวนไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆ
เธอเลยเอารูปไหลเป่าไว้หน้าร้าน พร้อมเขียนข้อความไว้ว่า “ไหลเป่าได้รับการดูแลอย่างดี กินอิ่ม นอนหลับ วางใจได้ หากการผ่าตัดของคุณผ่านไปได้ด้วยดี หลังจากพักฟื้นก็สามารถมาหาไหลเป่าได้ทุกเมื่อ”
ทั้งนี้ ซุนยังคงตามหาเจ้าของไหลเป่าต่อไป และสัญญาว่าจะคืนไหลเป่าให้เมื่อเจ้าของปรากฏตัว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 8 ล้านวิว พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ในรูปไหล่เป่าดูเศร้ามาก สำหรับผู้สูงอายุท่านนี้ ไหลเป่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฝากสัตว์เลี้ยงที่รักไว้กับคนอื่น” “ฉันร้องไห้อยู่นานมาก ฉันรอข่าวดีจากซุนอยู่ ฉันเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุคนนี้จะหายดี” และ “ผู้สูงอายุอาจเดินทางไปเมืองอื่นเพื่อเข้ารับการผ่าตัดใหญ่...ฉันยินดีที่จะช่วยตามหา เราแจ้งตำรวจได้”
ที่มา : China pet shop owner finds dumped cat with touching note and cash from elderly facing surgery (SCMP)