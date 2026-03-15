ไม่เคยเข้ารพ.มากว่า 50 ปี! คุณยายวัย 102 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน นอนวันละ 15 ชม. กินขาหมูและดื่มสุราทุกวัน

คุณยาย "จินเป่าหลิง" จากเมืองไทโจว มณฑลเจ้อเจียง เผยวิถีชีวิตและแบ่งปันเคล็ดลับอายุยืนแบบไม่เหมือนใคร หลังกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ ด้วยสุขภาพที่สุดแสนจะแข็งแรง แม้จะมีอายุมากถึง 102 ปี แต่ก็ยังคงหยิบจับ เดินเหิน ทำอะไรได้เอง และไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมานานกว่า 50 ปีแล้ว
ตามรายงาน ยายจินมีนิสัยร่าเริง มองโลกในแง่ดี และเป็นที่รักของผู้คน จนชาวบ้านเรียกกันว่า "เฒ่าทารก"
ทุกวันยายจินจะตื่นนอนประมาณ 9.00 น. ซึ่งหลังจากล้างหน้าเสร็จ ยายจินก็จะออกมาสัมผัสแสงแดดในสวน ในช่วงเที่ยงก็จะงีบหลับสัก 1-2 ชม. และจะเข้านอนเวลา 19.00 น. โดยใน 1 วัน ยายจินสามารถนอนหลับได้มากถึง 15 ชม.
นอกจากเรื่องการนอนหลับ ยายจินยังใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก เรียกว่าจะต้องกินให้ครบ 3 มื้อ และเป็นการกินแบบจริงจัง เสิร์ฟมาในชามโต โดยอาหารเช้ามักจะเป็นซาลาเปา เกี๊ยวแห้ง เกี๊ยวน้ำ หรือไม่ก็เกี๊ยวซ่า ส่วนอาหารกลางวันและอาหารเย็นจะเป็นบะหมี่ หรือข้าวสวย
ยายจินไม่ชอบกินผักแต่ชอบกินเนื้อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะขาหมู ซึ่งเป็นเมนูประจำที่กินทุกวัน เฉลี่ยประมาณ 2-3 ชิ้นต่อมื้อ
ไม่เพียงเท่านั้น ยายจินยังกินไข่วันละ 2 ฟอง ส้มวันละ 3 ผล ซึ่งนอกเหนือจากอาหารมื้อหลักแล้ว ยายจินก็ยังชอบกินของว่าง เช่น เค้ก ขนมปัง และชาที่ชงด้วยน้ำตาลทรายแดงและพุทราแดงอีกด้วย
และด้วยความที่เป็นนักดื่มตัวยง บ้านของยายจินจึงเต็มไปด้วยเหล้าข้าวที่หมักกับพุทราแดง ลำไย ลิ้นจี่ และเบอร์รี่ต่างๆ
แม้จะเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว หรือกระฉับกระเฉงแบบเมื่อก่อน แต่สายตาของยายจินก็ยังคมชัด โดยคุณยายยังคงซ่อมถุงเท้าและพื้นรองเท้าด้วยตนเองอยู่เสมอ
ทั้งนี้ ลูกชายของยายจินบอกว่า การมีสุขภาพที่ดีของคุณยายนั้นมาจากทัศนคติที่เปิดกว้างและการมองโลกในแง่ดี
“แม่ไม่เคยทะเลาะกับใคร และลืมเรื่องทุกข์ใจไปในทันทีที่มันเกิดขึ้น” ลูกชายของยายจินกล่าว พร้อมเสริมว่า ยายจินเป็นแม่บ้านธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความปรองดองในครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด ความปรารถนาสูงสุดของยายจิน คือ การที่ครอบครัวใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุข
หลังเรื่องราวของยายจินถูกเผยแพร่ออกไป ก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ยาที่ดีที่สุดในการมีอายุยืนยาว ก็คือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกสุขสบายมากที่สุด โดยที่หัวใจไม่ยึดติด หรือคิดมากจนเกินไป” “ยายจินนอนหลับนานมากและพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ ดีกว่าหนุ่มสาวเกือบทุกคน” และ “ฉันดีใจมากที่ได้เห็นคนอายุเป็นร้อยปีได้ใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมือนใคร คุณปู่ของฉันอายุ 94 ปี ชอบดื่ม ชอบนอนดึก และมักจะร้องเพลงและเล่นหมากรุกเป็นประจำเช่นกัน”
ที่มา : Sleep, pig trotters, wine: how an 'old baby' in China has been hospital-free for 50 years (SCMP)