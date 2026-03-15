ซีอีโอ "NVIDIA" เผยซอฟต์แวร์แบบเดิมอาจสูญพันธุ์ จับตา "AI Agent" ขึ้นแท่นกระแสหลัก

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นวิเดีย (Nvidia) ได้เผยแพร่บทความขนาดยาววางรากฐาน "สถาปัตยกรรม 5 ชั้น" ของ AI พร้อมระบุว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แม้จะมีการลงทุนไปแล้วหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหลายล้านล้านบาท) แต่ศักยภาพที่แท้จริงยังไม่ถูกนำออกมาใช้ และจำเป็นต้องมีการลงทุนอีกหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณหลายสิบล้านล้านบาท) เพื่อพัฒนาระบบพื้นฐานให้สมบูรณ์ในอนาคต
หวงเน้นย้ำว่า AI คือหนึ่งในพลังที่ขับเคลื่อนโลกในปัจจุบัน โดยไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันหรือโมเดลที่ชาญฉลาดเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเทียบเท่ากับไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ พลังงาน และระบบเศรษฐกิจ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบให้กลายเป็นความฉลาดในระดับมหภาค โดยในอนาคตทุกบริษัทและทุกประเทศจะต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นของตนเอง
สำหรับสถาปัตยกรรม 5 ชั้นที่หวงเปรียบเปรยเหมือน "เค้ก 5 ชั้น" นั้น ประกอบด้วยชั้นล่างสุดคือ พลังงาน (Energy) ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของการผลิตความฉลาด ถัดมาคือชั้นชิป (Chips) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินวิเดียที่ต้องใช้พลังการประมวลผลมหาศาล ชั้นที่สามคือ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) หรือ "โรงงาน AI" ที่รวบรวมทั้งระบบระบายความร้อนและเครือข่ายเข้าด้วยกัน ชั้นที่สี่คือ โมเดล (Model) ซึ่งหวงยกตัวอย่างความสำคัญของโมเดลโอเพนซอร์สอย่าง ดีปซีก-อาร์ 1 (DeepSeek-R1) ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนโฉมซอฟต์แวร์ และชั้นบนสุดคือ แอปพลิเคชัน (Application) ที่ครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับ
นอกจากนี้ หวงยังคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมอาจจะเลือนหายไป และถูกแทนที่ด้วย "เอไอเอเจนต์" (AI Agent) หรือตัวแทนอัจฉริยะที่จะกลายเป็นกระแสหลัก ส่วนความกังวลเรื่องการตกงานนั้น หวงเชื่อว่า AI จะช่วยสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงในโรงงาน AI เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา และพนักงานเทคนิค ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ AI ยังเป็นตัวช่วยเติมเต็มช่องว่างแรงงานในสาขาต่างๆ เช่น พนักงานขับรถบรรทุก พยาบาล และนักบัญชี มากกว่าที่จะเป็นการแย่งงานของมนุษย์
ที่มา: เจี้ยเมี๋ยน นิวส์ (Jiemian News)