จีนเตรียมลุยโปรเจกต์ยักษ์ “สะพานข้ามทะเลเซี่ยงไฮ้-หนิงโป” คาดครองแชมป์ยาวที่สุดในประเทศ

จีนเตรียมผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับซูเปอร์โปรเจกต์ “เส้นทางข้ามทะเลเซี่ยงไฮ้-หนิงโป” โดยล่าสุดได้รับการบรรจุเข้าในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (2569-2573) อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการยกระดับโครงการที่วางแผนมานานกว่าทศวรรษสู่แผนงานระดับชาติ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้
จุดเด่นที่สุดของเส้นทางข้ามทะเลเซี่ยงไฮ้-หนิงโป คือการเดินทางแบบ “ทางตรง” โดยปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากหนิงโปไปเซี่ยงไฮ้ต้องอ้อมผ่านเมืองหางโจวเป็นรูปตัว “C” ใช้เวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมง ขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์ผ่านสะพานข้ามอ่าวหางโจวที่เปิดใช้เมื่อปี 2551 ก็เริ่มประสบปัญหาการจราจรหนาแน่นและมีระยะทางรวมกว่า 200 กิโลเมตร
โครงการใหม่นี้จะตัดตรงข้ามอ่าวหางโจว เชื่อมต่อระหว่าง เขตจินซานในนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองฉือซีในนครหนิงโป โดยมีระยะทางรวมเกือบ 70 กิโลเมตร ซึ่งหากก่อสร้างเสร็จสิ้นอาจกลายเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศจีน และช่วยลดเวลาเดินทางระหว่างสองเมืองใหญ่ให้เหลือเพียงประมาณ 40 นาทีเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสังคมศาสตร์เซี่ยงไฮ้ระบุว่า โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระหว่างเซี่ยงไฮ้และหนิงโป เพื่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการโครงข่ายท่าเรือ โดยมีท่าเรือเซี่ยงไฮ้และท่าเรือหนิงโป-โจวซาน เป็นแกนหลักในการสร้างกลุ่มท่าเรือระดับโลก
