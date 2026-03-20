ปู่จีนวัย 70 เสียชีวิตหลังโดนหมอถอนฟันรวดเดียว 6 ซี่ แฉโดนเอารางวัลหลอกล่อ

นายซุน ชายชราวัย 70 ปี เสียชีวิตลงเพียง 4 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดถอนฟันพร้อมกัน 6 ซี่และทำรากเทียมที่โรงพยาบาลทันตกรรมซวงเป่า ผลชันสูตรชี้ชัดว่าการรักษาดังกล่าวเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เสียชีวิต ขณะที่บุตรสาวร้องเรียนว่าโรงพยาบาลมุ่งเน้นการตลาดและจูงใจให้ผู้สูงเข้ารับการรักษาเกินความจำเป็น
นางฟั่น บุตรบุญธรรมของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เธอได้พานายซุนไปปรึกษาปัญหาทันตกรรม ซึ่งแพทย์ได้แนะนำให้ทำรากเทียมโดยยืนยันว่าสภาพร่างกายพร้อม แม้นายซุนจะมีโรคประจำตัวทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ โดยในวันผ่าตัดมีการถอนฟันถึง 6 ซี่และฝังรากเทียมทันที ซึ่งใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง
หลังกลับมาพักฟื้น นายซุนมีอาการอ่อนแรงและหนาวสั่น ก่อนจะเสียชีวิตในคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ผลการชันสูตรจากศูนย์นิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงระบุว่า นายซุนเสียชีวิตจากอาการระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงร่วมกับเลือดออกในสมอง โดยระบุว่า "การทำหัตถการถอนฟันและรากเทียมถือเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเสียชีวิต"
นางฟั่นยังตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมการตลาดของโรงพยาบาลที่อาจเข้าข่าย "หลอกล่อผู้สูงอายุ" ด้วยการแจกของรางวัล เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช และน้ำยาซักผ้า รวมถึงจัดกิจกรรม "จับฉลากรางวัลใหญ่" เพื่อจูงใจให้ทำรากเทียมที่มีราคาสูง โดยกรณีของนายซุนได้รับส่วนลดจาก 25,000 หยวน (ประมาณ 118,750 บาท) เหลือเพียง 21,000 หยวน (ประมาณ 99,750 บาท) นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยรายอื่นร้องเรียนว่าถูกจูงใจให้ถอนฟันจำนวนมากในครั้งเดียวจนเกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเช่นกัน
ทางด้านผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมซวงเป่าปฏิเสธข้อหาการรักษาเกินความจำเป็น โดยยืนยันว่าได้ประเมินร่างกายผู้ป่วยและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ส่วนการถอนฟัน 6 ซี่ในครั้งเดียวเป็นเทคนิคที่ทำได้หากผู้ป่วยมีสัญญาณชีพปกติ อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลพร้อมแสดงความรับผิดชอบตามผลการชันสูตรและกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาค่าชดเชยกับญาติ
ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขเขตเยี่ยนถ่า นครซีอาน ได้รับเรื่องร้องเรียนและกำลังเร่งตรวจสอบว่ากระบวนการรักษาและการตลาดของโรงพยาบาลดังกล่าวผิดระเบียบข้อบังคับหรือไม่
ที่มา: สำนักข่าวหงซิง (Red Star News)