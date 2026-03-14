จีนโต้สหรัฐฯละเมิดกฎ WTO เปิดการสอบสวนชาติคู่ค้าภายใต้มาตรา301

กระทรวงพาณิชย์จีนชี้แจงประเด็น “กำลังการผลิตส่วนเกิน” ( excess capacity ) ที่สหรัฐอเมริกางัดมาใช้เล่นงานจีนว่าดำเนินการค้าอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงประเด็น “แรงงานบังคับ” (forced labor)
หลังจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันพุธ ( 11 มี.ค.) เริ่มการสอบสวน“กำลังการผลิตส่วนเกิน” ของ 16 ชาติ ซึ่งรวมถึงจีน ภายใต้มาตรา 301ของกฎหมายการค้าปี 1974
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ ( 13 มี.ค.) ว่า นี่คือแบบอย่างของการกระทำฝ่ายเดียว ซึ่งบ่อนทำลายระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และคณะกรรมาธิการขององค์การการค้าโลก (WTO) ก็ได้ตัดสินแล้วว่า การใช้มาตรการภาษี โดยอ้างอิงจากการสอบสวนตามมาตรา 301 นั้นขัดต่อกฎของ WTO
โฆษกระบุว่า จีนเคยชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างของสหรัฐฯ เรื่อง "กำลังการผลิตส่วนเกิน" มาหลายครั้งแล้วว่า ควรมองอุปสงค์และอุปทานในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้ โดยหากแต่ละประเทศมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศเท่านั้น ก็จะไม่มีการค้าข้ามพรมแดนเกิดขึ้น ดังนั้น สหรัฐฯ จึงไม่ควรจำกัดคำนิยามสำหรับกำลังการผลิตที่เกินความต้องการภายในประเทศว่าเป็น "กำลังการผลิตส่วนเกิน" แล้วขึ้นป้ายว่า “กำลังการผลิตล้นตลาด” (overcapacity) อีกทั้งสหรัฐฯ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าชาติคู่ค้าของตนมี "กำลังการผลิตส่วนเกิน" หรือไม่ ด้วยวิธีการตรวจสอบตามมาตรา 301 และบังคับใช้มาตรการจำกัดการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว
โฆษกยังกล่าวด้วยว่า จีนกำลังวิเคราะห์และประเมินความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ที่ได้เริ่มการสอบสวนตามมาตรา 301 รอบใหม่กับ 60 ประเทศ รวมถึงจีน โดยอ้างว่าชาติเหล่านี้มิได้ห้ามการนำเข้าสินค้า ซึ่งผลิตโดยใช้ "แรงงานบังคับ” (forced labor)
จีนยืนยันว่าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของจีน โดยเรียกร้องให้สหรัฐฯ แก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการปรึกหารืออันเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ การเปิดการสอบสวนภายใต้มาตรา 301เป็นความพยายามเพื่อหาทางตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้ากับชาติคู่ค้าที่เกินดุลการค้าอย่างมหาศาลกับสหรัฐฯ หลังจากการประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมกับประเทศทั่วโลกเมื่อเดือนเมษายนปี 2568ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ชี้ขาดเมื่อเดือนที่แล้วว่า ผิดกฎหมาย
ที่มา : โกลบอลไทมส์/รอยเตอร์