จดหมายพร้อมเงินจากลูกสาววัย 10 ขวบ ทำพ่อแม่ที่ต้องจากบ้านไปเป็นแรงงานต่างถิ่นหลั่งน้ำตา!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซินอวี๋ เด็กหญิงวัย 10 ขวบ แอบเอาจดหมายและเงินแต๊ะเอียมาวางไว้ให้พ่อแม่ ก่อนที่พ่อแม่จะต้องจากบ้านไปทำงานที่เมืองอื่น (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
"หนูไม่อยากให้พ่อแม่ต้องไปเลย!" คนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงแม้จะไม่อยากอยู่ห่างจากลูก แต่เพราะต้องหาเลี้ยงชีพ หลายคนจึงจำเป็นต้องไปเป็นแรงงานต่างถิ่น เช่นเดียวกับสามีภรรยาคู่นี้ ที่ต้องจากลูกสาวและลูกชายไปทำงานที่เมืองอื่น และจะกลับมาหาลูกแค่ปีละครั้งเท่านั้น ทว่าการบอกลากันในปีนี้นั้นช่างแสนสะเทือนใจ เมื่อพวกเขาได้พบกับจดหมายของลูกสาวที่แค่เปิดอ่านก็ทำเอามีน้ำตาจนไม่กล้าที่จะอ่านซ้ำ

ตามรายงาน นายสี่ว์และภรรยาทำงานอยู่ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ขณะที่ลูกสาววัย 10 ขวบของพวกเขา ซึ่งมีชื่อว่า "ซินอวี๋" และลูกชาย อาศัยอยู่กับย่าที่เมืองซางชิว มณฑลเหอหนาน

ซินอวี๋และน้องชาย (ภาพจาก : สื่อจีน)
ปกติพวกเขาจะกลับบ้านปีละครั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ก.พ. โดยก่อนที่จะกลับไปทำงาน นายสี่ว์ก็ได้บอกกำหนดการเดินทางให้กับลูกๆ ทราบ

อย่างไรก็ตาม ในคืนสุดท้าย ลูกสาวของพวกเขาแอบนำจดหมาย พร้อมเงินจำนวน 805 หยวน (ประมาณ 4,025 บาท) มาวางไว้ที่หน้าประตู

จดหมายและเงินของซินอวี๋ (ภาพจาก : สื่อจีน)
ข้อความในจดหมายนั้นเต็มไปด้วยความในใจของซินอวี๋ “หนูร้องไห้อยู่ในห้องหลายรอบ เพราะไม่อยากให้พ่อกับแม่จากไป แต่หนูก็เข้าใจว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวของพวกเรา”

ลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาบอกด้วยว่า จะไม่ร้องไห้งอแง หรือห้ามไม่ให้พวกเขาไป เพราะเข้าใจดีว่าการทำเช่นนั้นมีแต่จะทำให้พวกเขาเสียใจมากยิ่งขึ้น เธอมอบเงินเก็บทั้งหมดให้กับพวกเขา พร้อมบอกว่า “นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูจะทำให้ได้ โปรดนำเงินนี้ไปใช้กินดื่มให้ดี อย่าลังเลที่จะใช้เงิน ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย อย่าทำงานหนักจนเกินไป และอย่าเจ็บป่วยด้วยนะคะ”

นอกจากนี้ ซินอวี๋ยังสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณย่า และดูแลน้องชายในฐานะผู้ใหญ่ตัวน้อยของครอบครัว

“ตอนที่ลูกสาวได้รับเงินแต๊ะเอีย เธอบอกว่าจะเอาไปซื้อของ เราไม่คิดเลยว่าลูกจะเอาเงินทั้งหมดมาให้เรา ความเอาใจใส่และมีน้ำใจของลูกทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจมากจริงๆ” นายสี่ว์กล่าว พร้อมเสริมว่าพวกเขาร้องไห้ออกมา และไม่กล้าแม้แต่จะอ่านจดหมายซ้ำอีกครั้ง

ด้วยความที่ไม่อยากรบกวนการนอนของลูก พวกเขาเลยตั้งใจที่จะจากไปอย่างเงียบๆ ทว่าเสียงสตาร์ทรถก็ปลุกให้ลูกๆ ของพวกเขาตื่นขึ้นมา โดยเด็กๆ ทั้งสองได้ออกมายืนโบกมือบ๊ายบายพ่อแม่อยู่ที่ริมหน้าต่าง พร้อมตะโกนบอกให้พวกเขาขับรถช้าๆ และให้ระมัดระวังความปลอดภัย

ซินอวี๋และน้องชาย โบกมือลาพ่อแม่จากหน้าตา (ภาพจาก : สื่อจีน)
นายสี่ว์บอกว่า เขารู้สึกเสียใจมากที่ต้องทอดทิ้งลูกๆ ไว้ข้างหลัง แต่ “เพื่อความอยู่รอด เราจึงต้องแยกกัน”

ทั้งนี้ มีรายงานว่าทั้งคู่ตั้งใจจะเก็บเงินในปีนี้ และวางแผนที่จะย้ายกลับมาทำงานที่มณฑลเหอหนานในอนาคต

ภายหลังคลิปวิดีโอของเด็กๆ มียอดเข้าชมกว่า 10 ล้านวิว โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “หนูน้อยซินอวี๋ต้องเป็นนางฟ้าจากสวรรค์แน่ๆ” และ “นี่ทำให้ฉันนึกถึงความทรงจำในวัยเด็ก ตอนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ฉันรอคอยการกลับมาของพ่อแม่ทุกวันหยุดอย่างใจจดใจจ่อ และตั้งตารอสายโทรศัพท์จากพวกท่านทุกสุดสัปดาห์”

อนึ่ง มีรายงานว่า จีนมีเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากถึง 67 ล้านคน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ยากจน

คลิกชมคลิปในข่าว
父母要外出打工了，10岁的女儿，偷偷把自己805元的压岁钱和一封信，偷偷放在卧室门口

ที่มา : China girl writes farewell note, offers US$120 to pamper parents, highlights left-behind kids’ lives (SCMP)
