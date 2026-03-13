ศิโรราบจีน! ปักกิ่งบีบ Apple ลดค่าคอมมิชชัน In-App purchase จาก 30% เหลือ 25%

MGR Online - แอปเปิลออกแถลงการณ์ด่วนปรับลดค่าคอมมิชชัน คำสั่งซื้อภายในแอปฯ ในอุปกรณ์ระบบ iOS-iPadOS ลง 5% จาก 30% เหลือ 25% พร้อมกับค่าธรรมเนียมอีกบางส่วน หลังการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของจีน
วานนี้ (12 มี.ค. 69) เว็บไซต์ของแอปเปิลออกแถลงการณ์ว่าจะปรับลดค่าคอมมิชชัน สำหรับคำสั่งซื้อภายในแอปพลิเคชัน (in-app purchase) จาก 30% ลงเหลือ 25% ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ iPadOS นอกจากนี้ยังลดค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ ของการรับสมัครข้อมูลหลังจากผ่านปีแรกจาก 15% เหลือ 12% อีกด้วย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป หลังการเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลของจีน โดยรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้
"การปรับเปลี่ยนหน้าร้าน App Store ในประเทศจีนบน iOS และ iPadOS
"แอปเปิลกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง App Store ในประเทศจีน ภายหลังจากการหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของจีน
"ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม (Commission rates) ที่มีผลบังคับใช้กับหน้าร้าน App Store ในจีนแผ่นดินใหญ่บนระบบปฏิบัติการ iOS และ iPadOS
"อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อภายในแอปของแอปเปิล (Apple In-App Purchase) แบบมาตรฐาน และการทำธุรกรรมสำหรับแอปแบบชำระเงิน (Paid app) จะปรับลดลงเหลือ 25% จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 30% ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรายการซื้อภายในแอปของแอปเปิล ที่เข้าเงื่อนไขภายใต้โครงการ App Store Small Business Program และ Mini Apps Partner Program รวมถึงการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ (Auto-renewals) ของการสมัครรับข้อมูลภายในแอปของแอปเปิล หลังจากผ่านปีแรกไปแล้ว จะปรับลดลงเหลือ 12% จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 15%
"นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงฉบับปรับปรุงภายในวันที่ 15 มีนาคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเริ่มมีผล ณ วันดังกล่าว
"เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ iOS และ iPadOS เป็นระบบนิเวศของแอปที่ดีที่สุด และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาในประเทศจีน เรายังคงยึดมั่นในข้อกำหนดที่มีความยุติธรรมและโปร่งใสต่อนักพัฒนาทุกคน และพร้อมที่จะนำเสนออัตราค่าธรรมเนียม App Store ที่สามารถแข่งขันได้ให้แก่กลุ่มนักพัฒนาที่เผยแพร่แอปในประเทศจีน โดยอัตราดังกล่าวจะไม่สูงไปกว่าอัตราโดยรวมในตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก" แถลงการณ์ของแอปเปิลระบุ