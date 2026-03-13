ชาวฮ่องกงแห่นำรถข้ามพรมแดนเติมน้ำมันในจีน ส่วนต่างราคาห่างกัน 3 เท่า

ผู้ขับขี่รถยนต์ในฮ่องกงเริ่มเดินทางข้ามพรมแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเติมน้ำมันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่สภาผู้บริโภคฮ่องกงเรียกร้องให้ผู้จำหน่ายน้ำมันในท้องถิ่นพิจารณากำลังซื้อของประชาชนและปรับกลยุทธ์การขายอย่างรอบคอบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 2569 ทางการฮ่องกงยังคงเดินหน้ากวาดล้างสถานีเติมน้ำมันที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย โดยได้เข้าตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งในย่าน To Kwa Wan ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนพยายามแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อรับมือกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น
นายหลี่ เย่าเพ่ย ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมรถยนต์ฮ่องกง-จีน เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขับขี่รถยนต์ชาวฮ่องกงที่ขับรถข้ามพรมแดนไปเติมน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากส่วนต่างของราคาที่ขยายกว้างขึ้น
ตั้งแต่วันอังคาร (10 มี.ค.) ที่ผ่านมา ทางการจีนได้ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 695 หยวน (ประมาณ 3,300 บาท) ต่อตัน และน้ำมันดีเซล 670 หยวน (ประมาณ 3,180 บาท) ต่อตัน ซึ่งเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2569 และเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
นายหลี่ระบุเสริมว่า แม้จะมีการปรับขึ้นราคาในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ราคาน้ำมันที่นั่นยังคงถูกกว่าในฮ่องกงถึง 2 ใน 3 หรือมีราคาเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของราคาในฮ่องกงเท่านั้น ส่งผลให้รถยนต์ที่มีใบอนุญาตข้ามพรมแดน มุ่งหน้าไปยังจุดผ่านแดนในเมืองเซินเจิ้นและจูไห่เพื่อเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีระบุว่า ราคาน้ำมันเบนซินในสถานีบริการน้ำมันที่เมืองเซินเจิ้นและจูไห่ มีราคาอยู่ที่ระหว่าง 7.66 ถึง 10.29 หยวน (ประมาณ 36-49 บาท) ต่อลิตร ตามประเภทของน้ำมัน ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาในฮ่องกงอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายหน้าปั๊มในฮ่องกงปัจจุบันพุ่งสูงเกินกว่า 30 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 140 บาท) ต่อลิตร ทั้งสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี