ก้าวสู่ทำเนียบระดับโลก BYD เข้าร่วม IATF องค์กรกำหนดมาตรฐานยานยนต์สากล

บีวายดีได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานร่วมด้านยานยนต์ระหว่างประเทศ ( International Automotive Task Force -IATF) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนประกาศเมื่อวันพุธ ( 11 มี.ค.)
IATF คือองค์กรกำหนดมาตรฐานยานยนต์ระดับสากลในลักษณะของคณะทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติของแต่ละประเทศ เพื่อทำหน้าออกข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบคุณภาพพื้นฐานสำหรับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์
IATF มีบริษัทยานยนต์ชั้นนำเข้าร่วม เช่น บีเอ็มดับเบิ้ลยูกรุ๊ป บริษัทฟอร์ดมอเตอร์และกลุ่มบริษัทโฟล์คสวาเกน โดยการออกกฎเกณฑ์รับรองของ IATF เป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทั่วโลก
นาย เจ้า เจี้ยนผิง รองประธานบริษัทบีวายดีกล่าวว่า การเข้าร่วมครั้งนี้บีวายดีถือเป็นการให้การยอมรับผู้ผลิตรถยนต์ของจีนอย่างแข็งขันจากองค์กรระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
เขากล่าวเสริมว่า บีวายดีจะกระชับความร่วมมือกับ IATF และสมาชิก ตลอดจนสำนักงานกำกับดูแลของ IATF เพื่อบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการบริหารคุณภาพในภาคส่วนยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวทั่วโลก
บีวายดีเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำของจีน โดยในปี 25ุ68 ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้มียอดขายรถยนต์มากกว่า 4 ล้าน 6 แสนคัน โดยยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะในต่างประเทศอยู่ที่ 1 ล้าน 4 หมื่นคัน เพิ่มขึ้น 145 % จากปีก่อนหน้า ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าของ บีวายดี มีจำหน่ายใน 119 ประเทศและภูมิภาค
ที่มา : ซินหัว