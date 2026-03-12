พ่อหายตัวปริศนา! ทิ้งลูกสาวตัวน้อยไว้กับพี่เลี้ยง กว่า 5 ปีที่ไร้ค่าจ้าง แต่ก็เลี้ยงดูอย่างดี สุดท้ายพบความจริงสุดพีก...

เรื่องราวของ "หวงชิ่งจือ" หญิงจากมณฑลหูเป่ย และสามีของเธอ "เกาเฮ่ออี้" ที่รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กหญิง ซึ่งเป็นลูกสาวของนายจ้าง ที่หายตัวไปอย่างปริศนา และไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างมากว่า 5 ปี
โดยช่วงปี 2021 หวงชิ่งจือและสามีได้ออกจากบ้านเกิดที่เมืองสือเยี่ยน เพื่อไปหางานทำในนครอู่ฮั่น ขณะนั้นสามีของเธอทำงานเป็นคนขับแท็กซี่ ส่วนหวงชิ่งจือก็ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลเด็กหญิงวัย 1 ขวบ รับค่าจ้าง 6,000 หยวน (ประมาณ 30,000 บาท) ต่อเดือน
ตั้งแต่เริ่มงาน หวงชิ่งจือก็ไม่เคยพบตัวนายเฉิน ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง ที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อของเด็กหญิง แม้แต่ครั้งเดียว พวกเขาติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยนายเฉินได้จัดหาห้องเช่าไว้ให้ ทั้งยังเตรียมอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ของเด็กหญิง พร้อมกับจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้เธอเป็นเวลา 2 เดือน
ปกติแล้วนายเฉินมักจะโทร.มาสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กหญิง ทว่า 2 เดือนต่อมา เขากลับขาดการติดต่อไป แถมเจ้าของห้องเช่ายังบุกมาทวงค่าเช่ากับเธอ
ต่อมา มีคนอ้างว่าเป็นเพื่อนของนายเฉินติดต่อมาว่าจะจ่ายค่าจ้างย้อนหลังให้ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมารับตัวเด็กหญิงไป สุดท้ายหวงชิ่งจือและสามี จึงตัดสินใจพาตัวเด็กหญิงกลับไปอยู่ที่เมืองสือเยี่ยนด้วยกัน
หวงชิ่งจือเชื่อเสมอว่านายเฉินจะติดต่อกลับมาในสักวัน ดังนั้น เธอจึงรับหน้าที่ดูแลเด็กหญิงต่อไป ซึ่งเธอก็เลี้ยงดูเด็กหญิงเป็นอย่างดี ราวกับเป็นลูกของเธอเอง
กระทั่งปี 2023 สองสามีภรรยาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพวกเขาอยากให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งหลังจากทำการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ก็พบว่า นายเฉินกำลังรับโทษจำคุกอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง และต้องอยู่ในนั้นไปอีก 10 กว่าปี
ภายหลังนายเฉินยังได้เขียนจดหมายขอบคุณหวงชิ่งจือที่ดูแลเด็กหญิงเป็นอย่างดี ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ที่น่าตกใจไปกว่านั้น คือ เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบจนพบว่า เด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของนายเฉิน เพราะผลการตรวจดีเอ็นเอที่ไม่ตรงกัน โดยจากประวัติการฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่พบว่าแม่ของเด็กหญิงก็กำลังรับโทษอยู่ในเรือนจำเช่นกัน
ท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่จึงเพิ่มชื่อของเด็กหญิงลงไปในทะเบียนบ้านของหวงชิ่งจือและเกาเฮ่ออี้เป็นการชั่วคราว ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมอบเงินช่วยเหลือ เดือนละ 1,500 หยวน (ประมาณ 7,500 บาท) ให้กับพวกเขาอีกด้วย
ทั้งนี้ ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่เด็กหญิงได้อาศัยอยู่กับหวงชิ่งจือและเกาเฮ่ออี้ ถึงหลายคนจะเสนอให้พวกเขาส่งเด็กหญิงไปที่สถานสงเคราะห์เพื่อลดภาระ แต่หวงชิ่งจือก็ปฏิเสธ โดยเธอบอกว่า เด็กหญิงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว แม้จะไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอก็ตาม
