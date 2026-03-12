บริษัทจีนอ้างดักสัญญาณวิทยุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐฯ ระหว่างปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน

บริษัท จิงอัน เทคโนโลยี (Jingan Technology) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองหางโจว ทางตะวันออกของจีน ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูลด้านข่าวกรองแก่กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) อ้างว่าสามารถดักสัญญาณวิทยุจากเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของกองทัพสหรัฐฯ ที่เข้าโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอล
บริษัทยังระบุด้วยว่าทางบริษัทตรวจพบสัญญาณที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางทหารของสหรัฐฯ ได้ล่วงหน้าก่อนที่ความตึงเครียดกับอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ระยะแรก
ตามรายงานของบริษัท ระบบเฝ้าระวังสงครามสามารถประมวลผลลำดับการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเริ่มปฏิบัติการเมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยระบบทำงานด้วยการบูรณาการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เส้นทางการบิน และบันทึกทางทหารที่เป็นสาธารณะ เพื่อตีความเส้นทางเครื่องบินขนส่ง รูปแบบการบินลาดตระเวน ประเภทของยานพาหนะที่ประจำการในฐานทัพทหาร รวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับอนาคตของโครงการขีปนาวุธ ระบบรายงานว่าจากการวิเคราะห์ข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิด (Open-source intelligence) พบว่ามีการวางกำลังทางทหารของสหรัฐฯ รอบอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทระบุว่าระบบดังกล่าวสรุปได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. ว่าสหรัฐฯ เริ่มระดมกำลังทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าการวางกำลังในช่วงสงครามอิรัก
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี