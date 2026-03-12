จีนเตือนสหรัฐฯ อย่าให้ AI ตัดสิน "เป็นตาย" ในสมรภูมิ หวั่นซ้ำรอยหนังไซไฟชื่อดัง

เมื่อวันพุธ (11 มี.ค. 2569) กองทัพจีนออกโรงเตือนสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอนุญาตให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีอำนาจตัดสินใจเรื่อง "ความเป็นและความตาย" ในการทำสงคราม ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) และบริษัทเทคโนโลยีด้าน AI
นายเจียง ปิน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน แถลงข่าวในกรุงปักกิ่งว่า การประยุกต์ใช้ AI ในทางการทหารอย่างไม่มีขีดจำกัดอาจส่งผลกระทบต่อข้อจำกัดด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบในสงคราม ทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะ "เทคโนโลยีที่ควบคุมไม่ได้" ที่เป็นอันตราย
คำแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้รายงานที่ระบุว่า สหรัฐฯ กำลังกดดันบริษัทเทคโนโลยีในประเทศให้เปิดทางให้กองทัพเข้าถึงและใช้งานระบบ AI ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้เริ่มใช้เครื่องมือดังกล่าวในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในอิหร่านและเวเนซุเอลาแล้ว
นายเจียงได้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการใช้ AI เป็นเครื่องมือละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่น และการปล่อยให้อัลกอริทึมมีอำนาจเหนือการตัดสินใจในสงครามจนสามารถกำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ได้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
"จีนเชื่อมั่นว่าต้องยึดถือหลักการ 'มนุษย์ต้องเป็นใหญ่' (human primacy) ในการประยุกต์ใช้ AI ทางการทหาร และระบบอาวุธที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอ" นายเจียงกล่าว พร้อมเสริมว่ารัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนแนวทางที่ยึดถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางและหลักการใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนยังได้เตือนถึงความเสี่ยงของการปล่อยให้เครื่องจักรเข้ามาครอบงำการตัดสินใจในสนามรบ โดยอ้างถึงสถานการณ์เลวร้ายในภาพยนตร์อเมริกันชื่อดังเรื่อง "เดอะ เทอร์มิเนเตอร์" (The Terminator) เมื่อปี 2527 ที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ลุกขึ้นมาครองโลก
ที่มา: สำนักข่าวต่างประเทศ/แฟ้มภาพเอเอฟพี