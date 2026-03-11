ขอคืนหน่อย! แพนด้ายักษ์เก็บมือถือนักท่องเที่ยวได้ แต่ไม่ยอมคืนให้ พี่เลี้ยงเอาของอร่อยมาแลกก็ไม่หวั่น (มีคลิป)

ไวรัลสุดป่วนเกิดขึ้น เมื่อคนกับแพนด้ายักษ์ต้องมาแย่งโทรศัพท์มือถือกัน! หลังนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเผลอทำโทรศัพท์มือถือตกลงไปในโซนที่อยู่อาศัยของ "ชิงหลิง" แพนด้ายักษ์แห่งศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ตูเจียงเยี่ยน (Dujiangyan Zhonghua Giant Panda Base) มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแทนที่เจ้าแพนด้ายักษ์วัย 3 ปี จะเมินเฉย ทว่ามันกลับรีบตรงมาคว้าโทรศัพท์มือถือเอาไว้ ก่อนที่จะยกขึ้นมาสำรวจและถือไว้ไม่ยอมปล่อย ราวกับคนติดมือถือ
ยิ่งไปกว่านั้น ท่าทางของมันในบางจังหวะยังดูเหมือนกับกำลังถ่ายเซลฟี่ หรือไม่ก็กำลังไลฟ์สด จนชาวเน็ตพากันแซวไม่หยุด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พยายามใช้ของโปรด อย่างแครอท มาหลอกล่อ และใช้ที่คีบแบบยืดได้มาแย่งโทรศัพท์มือถือจากมือของชิงหลิง แต่ก็ไม่สำเร็จ แถมกลายเป็นว่า เจ้าชิงหลิงได้กินแครอทเพิ่มไปแทน
เนื่องจากพอชิงหลิงเห็นว่าโทรศัพท์มือถือกำลังจะโดนแย่ง มันก็ดีดตัวขึ้นมาและใช้ตัวของมันบังโทรศัพท์มือถือเอาไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เกรงว่า หากทำอะไรไปมากกว่านี้อาจทำให้ชิงหลิงตกใจได้ จึงได้แต่อดทนและรอคอยอยู่ตรงนั้นนานนับชั่วโมง
กระทั่งชิงหลิงหมดความสนใจ ก็ยอมปล่อยมือจากโทรศัพท์มือถือ เลยสามารถนำส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ภายหลังทางศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์ตูเจียงเยี่ยน ได้ออกมาเตือนนักท่องเที่ยว ว่าควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และคอยดูแลรักษาทรัพย์สินของตนเองให้ดี เพราะมีความเสี่ยงที่แพนด้ายักษ์จะเผลอกินสิ่งของที่ตกลงมา หรืออาจได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายได้
ที่มา : 遊客手機跌入四川熊貓園區 被熊貓執起緊抓不放玩近1小時才取回