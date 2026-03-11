ฮ่องกงแอร์ไลน์เตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันสูงสุด 35% รับมือราคาน้ำมันพุ่งสูง

สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (Hong Kong Airlines) ประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงร้อยละ 35.2 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ (11 มี.ค.) เป็นต้นไป ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ฮ่องกงแอร์ไลน์กลายเป็นสายการบินท้องถิ่นรายแรกที่ประกาศปรับขึ้นราคาในครั้งนี้
เมื่อวันอังคารที่ 10 มี.ค. 2569 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสายการบินระบุว่า บัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. เป็นต้นไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันในอัตราใหม่ โดยกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างฮ่องกงไปยังมัลดีฟส์ บังกลาเทศ และเนปาล จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งค่าธรรมเนียมจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 จากเดิม 284 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 384 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1,700 บาท)
สำหรับเส้นทางระหว่างฮ่องกงและจุดหมายปลายทางในเอเชียตะวันออก รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ 212 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 940 บาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 50 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือคิดเป็นร้อยละ 30.8
นอกจากนี้ เส้นทางบินระยะไกลระหว่างฮ่องกงไปยังอเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 589 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 739 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3,270 บาท) ต่อเที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 โดยการประกาศปรับขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากที่มีการบังคับใช้ค่าธรรมเนียมอัตราเดิมเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา
ที่มา: South China Morning Post