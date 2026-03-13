ผู้มาก่อนกาล! จีนเร่งสะสมน้ำมันสำรองมาตั้งแต่ต้นปี เพียงพอใช้นาน 120 วัน

ยอดการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2569 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของคลังสำรองน้ำมันท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ข้อมูลจากศุลกากรจีนที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร (10 มี.ค.) ระบุว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบรวมทั้งสิ้น 96.93 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2568 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้าในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 จากปีที่ผ่านมา
ชิม ลี นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Economist Intelligence Unit (EIU) ให้ความเห็นว่า จีนได้เร่งสะสมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำรองมาตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นการสานต่อแรงกระตุ้นในการสร้างคลังสำรองที่ทำสถิติสูงสุดในปี 2568
นับตั้งแต่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลในอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ส่งผลให้การจราจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญที่มีปริมาณการค้าคิดเป็น 1 ใน 5 ของอุปทานน้ำมันทั่วโลก ต้องหยุดชะงักลงเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ ความขัดแย้งที่ขยายตัวยังส่งผลกระทบต่อประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับ โดยโรงกลั่นสำคัญในซาอุดีอาระเบียและอิรักจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบลง
แม้ว่าจีนจะมีการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง แต่การเร่งสะสมคลังสำรองซึ่งปัจจุบันประเมินว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานได้ถึง 120 วัน จะช่วยเป็นเกราะกำบังสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบหากเกิดสภาวะช็อกด้านอุปทานน้ำมันในตลาดโลก
ที่มา: เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์