นทท.สาวอึ้ง! เจอลิงแสบบุกขโมย &'บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป&' ถึงในห้องพักของโรงแรม

เมื่อไม่นานมานี้ สาวคนหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมลงบนโซเชียล หลังตื่นมาเจอลิงแสบบุกเข้ามาขโมยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถึงในห้องพัก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ในห้องพักชั้น 3 ของโรงแรมแห่งหนึ่งในนครฉงชิ่ง โดยสาวคนนี้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม จนพลาดอาหารเช้าของโรงแรม เลยวางแผนที่จะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรองท้องแทน
ทว่าขณะที่เธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงนั้น จู่ๆ ก็มีลิงบุกเข้ามาจากทางระเบียง ด้วยความกลัวว่ามันจะทำร้าย เธอจึงค่อยๆ ลุกขึ้นและถอยไปอยู่ห่างๆ พร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้
"ภาพสั่นเล็กน้อย เพราะฉันกำลังเดินถอยหลัง ฉันกังวลว่ามันจะเข้ามาทำร้าย"
โชคดีที่ลิงตัวนี้สนใจแค่ของกินเท่านั้น โดยมันตรงไปที่โต๊ะ มองไปรอบๆ จากนั้นก็คว้าถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและออกจากห้องไปอย่างรวดเร็ว
ภายหลังคลิปวิดีโอของเธอได้กลายเป็นไวรัล โดยมียอดแชร์สูงกว่า 718,000 ครั้ง และคอมเมนต์มากกว่า 31,000 คอมเมนต์ภายในหนึ่งวัน
ชาวเน็ตบางส่วนคิดว่าคลิปดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดย AI อย่างไรก็ตาม ต่อมามีชาวเน็ต ซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมเดียวกันกับสาวคนนี้ ออกมาโพสต์ว่าลิงก็บุกห้องพักของเธอเช่นกัน โดยมันเข้ามาค้นกระเป๋าและของบนโต๊ะ แต่พอหาอาหารไม่พบก็จากไป
ทั้งนี้ ทางพนักงานโรงแรมชี้แจงว่า เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง ทำให้บางครั้งจึงมีลิงบุกเข้ามาในห้องพัก ปกติแล้วเวลาเช็กอินพนักงานจะคอยกำชับให้แขกปิดหน้าต่างและประตูระเบียงให้เรียบร้อย พร้อมย้ำว่า "ลิงไม่ได้ขโมยของตามใจชอบ พวกมันแค่มาหาอาหารเท่านั้น"
คลิกชมคลิปในข่าว
猴子入室丝滑拿走泡面，重庆游客拍下视频爆火
ที่มา : 重庆旅客瞓醒惊见小偷大圣爷攞走杯面潜逃