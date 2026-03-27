ชาวจีนมี ‘อายุขัยเฉลี่ย’ เพิ่มแตะ 79.25 ปีในปี 2025

เมื่อวันเสาร์ (7 มี.ค.) เหลยไห่เฉา หัวหน้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน แถลงข่าวนอกรอบการประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (NPC) ชุดที่ 14 ว่าอายุขัยเฉลี่ยของชาวจีนในปี 2025 อยู่ที่ 79.25 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.32 ปีจากปี 2020 และจีนสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการดูแลสุขภาพตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
เหลยกล่าวว่านโยบายที่ให้ความสำคัญกับการบริการระดับรากหญ้าได้ผลักดันการใช้บริการสถานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิรับรองการวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์ราวร้อยละ 52.6 ของทั้งหมดในปี 2025 และมีแรงงานด้านการดูแลสุขภาพให้บริการในชุมชนเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น
ปัจจุบันประชากรจีนกว่าร้อยละ 90 เข้าถึงสถานดูแลสุขภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยการเดินเท้าภายใน 15 นาที และจีนมีสถาบันการแพทย์และดูแลสุขภาพกว่า 1.1 ล้านแห่ง และแรงงานด้านการดูแลสุขภาพกว่า 16 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2025 โดยการขยายตัวของทรัพยากรการดูแลสุขภาพช่วยยกระดับความเท่าเทียมและการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
จีนจะมุ่งเสริมสร้างการบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ พร้อมยกระดับการบริการด้านกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพจิต เวชปฏิบัติทั่วไป การพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบริการอื่นๆ รวมถึงใช้ทีมการแพทย์เคลื่อนที่ การแพทย์ทางไกล และการปรึกษาทางออนไลน์ในการขยายการเข้าถึงการบริการดูแลสุขภาพของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
เหลยกล่าวว่าจีนจะส่งเสริมการปฏิรูประบบดูแลสุขภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการประกันสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มขึ้น โดยจีนตั้งเป้าหมายเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเป็นราว 80 ปี ผ่านความพยายามต่างๆ ที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (2026-2030)
