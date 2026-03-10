จีนส่งเครื่องบินรบล็อกเป้าเครื่องบินล่องหนต่างชาติในระยะประชิด

หนังสือพิมพ์กระบอกเสียงอย่างเป็นทางการของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) เปิดเผยเหตุการณ์ระทึกเหนือน่านฟ้า เมื่อเครื่องบินขับไล่ของจีนสามารถตรวจจับและใช้เรดาร์ล็อกเป้าเครื่องบินล่องหน (Stealth) ของต่างชาติได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นครั้งที่สองในรอบ 4 เดือนที่มีการรายงานเหตุการณ์ในลักษณะนี้
บัญชีโซเชียลมีเดียในเครือของหนังสือพิมพ์กองทัพปลดแอกประชาชน (PLA Daily) เผยแพร่บทความเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่าเครื่องบินขับไล่สังกัดกองบัญชาการภาคตะวันออก (Eastern Theatre Command) ได้ทำการล็อกเรดาร์เข้าหาเครื่องบินล่องหนของต่างชาติในระยะประชิดเพียง 800 เมตร อย่างไรก็ตาม ในรายงานไม่ได้ระบุวัน เวลา หรือสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจน
บรรดานักวิเคราะห์ทางการทหารคาดการณ์ว่า เครื่องบินขับไล่ของฝ่ายจีนที่เข้าร่วมในภารกิจนี้คือรุ่น เจ-16 (J-16) ส่วนเครื่องบินของต่างชาตินั้นยังไม่มีการระบุประเภทหรือสัญชาติที่แน่ชัด
นอกจากนี้ รายงานของสื่อกองทัพยังได้สัมภาษณ์หน่วยบินระดับกองพลน้อยของกองทัพอากาศภาคตะวันออก โดยยกย่องว่าเป็นหน่วยงานระดับวีรบุรุษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีผลงานการรบที่โดดเด่นในอดีต
ที่มา: กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA Daily)