สีจิ้นผิงย้ำเสริมแกร่งความภักดีทางการเมืองในกองทัพ เสริมความทันสมัยการป้องกันประเทศ

เมื่อวันเสาร์ (7 มี.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เน้นย้ำการใช้จุดแข็งเฉพาะตัวในการเสริมสร้างความจงรักภักดีทางการเมืองภายในกองทัพ และเรียกร้องการร่วมมือเพื่อเดินหน้าพัฒนาการป้องกันประเทศและกองทัพจีนให้ทันสมัย
สีจิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง กล่าวถึงประเด็นข้างต้นระหว่างเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของคณะผู้แทนจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และกองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชน ในการประชุมครั้งที่ 4 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ (NPC) ชุดที่ 14
สมาชิกสภานิติบัญญัติ 6 คนได้กล่าวรายงานในการประชุม และสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญหลังจากรับฟัง โดยระบุว่านับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 ในปี 2012 คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้นำกองกำลังปรับปรุงการจัดระเบียบทางการเมืองและส่งเสริมความจงรักภักดีทางการเมืองในกองทัพด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งได้บรรลุผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญ
สีจิ้นผิงเตือนว่าในกองทัพจะต้องไม่มีที่สำหรับผู้ที่ไม่จงรักภักดีต่อพรรค ไม่มีที่สำหรับการทุจริต และการต่อต้านการทุจริตจะต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ทั้งนี้ สีจิ้นผิงระบุว่าในช่วงเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (2026-2030) จีนจะต้องพยายามเต็มที่ในการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับการกำกับดูแลอย่างรัดกุม และติดตามหลายด้านสำคัญอย่างใกล้ชิด เช่น การหมุนเวียนของเงินทุน การใช้อำนาจ และการควบคุมคุณภาพ
สีจิ้นผิงกล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมแกร่งความเป็นผู้นำพรรคและการสร้างพรรคในกองทัพ และทำให้องค์กรพรรคในทุกระดับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเน้นย้ำความจำเป็นในการเปลี่ยนความแข็งแกร่งของความเป็นผู้นำของพรรคให้เป็นแรงผลักดันการพัฒนา สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างรากฐานทางอุดมการณ์ที่จะรับรองว่าเจ้าหน้าที่และทหารปฏิบัติตามพรรคและคำแนะนำของพรรค และรับรองว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจะอยู่ในมือของบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นทางการเมือง
ขณะเดียวกัน สีจิ้นผิงเรียกร้องให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติการร่วม กองกำลังรบรูปแบบใหม่ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับสูง อีกทั้งเน้นย้ำความจำเป็นในการสานต่อและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของพรรคและกองทัพ
ด้านจางเซิงหมิน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ที่มา สำนักข่าวซินหัว