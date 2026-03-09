ชาวเน็ตวอนช่วยจับอาบน้ำหน่อย! หลังแพนด้าตัวดำปี๋ ด้านเจ้าหน้าที่ชี้แจง... (มีคลิป)

กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่ภาพลูกแพนด้ายักษ์ตัวหนึ่ง ที่มอมแมมเสียจนชาวเน็ตคิดว่าเป็นหมีดำ พร้อมกับวอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยจับมันไปอาบน้ำโดยด่วน!
ตามรายงานลูกแพนด้ายักษ์เพศผู้ตัวนี้ มีชื่อว่า "ซูจิ่นไจ่" เกิดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2025 ณ ฐานแพนด้ายักษ์เสินซู่ผิงของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติว่อหลง ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
ปกติแล้วซูจิ่นไจ่ก็มีขนสีขาวและดำเหมือนกับแพนด้าตัวอื่น แต่ด้วยนิสัยซุกซนและขี้เล่น พอหิมะละลายมันก็เอาตัวเกลือกกลิ้งไปกับพื้นเปียกๆ จนเนื้อตัวเปื้อนโคลนไปหมด
แม้เจ้าหน้าที่จะช่วยทำความสะอาด และเช็ดขนของมันไปบ้างแล้ว แต่ขนของมันก็ยังไม่กลับมาสะอาดดังเดิม
หลังคลิปวิดีโอและภาพของซูจิ่นไจ่ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ต่างคอมเมนต์แซว เช่น "ห้ามแพนด้ายักษ์คอสเพลย์เป็นหมีดำ" "แพนด้ายักษ์คลุกถ่าน" และ "แพนด้าชาโคล"
นอกจากนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากยังเสนอให้เจ้าหน้าที่อาบน้ำให้มัน จนติดเทรนด์บนเวยปั๋ว
ทั้งนี้ เนื่องจากแพนด้ายักษ์มีผิวหนังและขนที่มีลักษณะพิเศษ โดยมีชั้นน้ำมันเคลือบอยู่ ซึ่งช่วยป้องกันความชื้น ให้ความอบอุ่น ป้องกันความหนาว ขนหนาๆ ของพวกมันยังไม่เปียกชื้นง่ายๆ เลยทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดในสภาพอากาศบนภูเขาสูงของจีน ดังนั้น การอาบน้ำให้แพนด้ายักษ์จึงอาจเป็นการทำลายชั้นน้ำมันตามธรรมชาติ และทำให้มันขาดเกราะป้องกัน
