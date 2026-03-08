ดูเรื่องไหนก่อนดี! สามีบุกจับภรรยา สวีทกับชายชู้คาโรงหนัง แถมยังพาลูกชายมาด้วย ด้านผู้ชมไม่พลาดแห่ยกมือถืออัดคลิป

ซื้อตั๋ว 1 ใบ ดูได้ถึง 2 เรื่อง! เหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ ช่วงปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา เมื่อจู่ๆ ก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในโรงภาพยนตร์ เพื่อจับภรรยาที่แอบมาสวีทหวานกับชายชู้ สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ชมที่มารับชมภาพยนตร์เป็นอย่างมาก
ตามรายงาน ขณะที่ทุกคนกำลังชมภาพยนตร์เรื่อง "Pegasus 3" หนังแข่งรถภาคต่อ ผลงานล่าสุดของผู้กำกับ "หานหาน" อยู่นั้น ชายคนดังกล่าวก็วิ่งเข้ามาในโรงภาพยนตร์ด้วยความโกรธจัด จากนั้นก็พุ่งตัวตรงมายังจุดที่ภรรยาและชายชู้นั่งอยู่ ก่อนที่จะมีปากเสียกัน
โดยเขาได้กระชากคอเสื้อชายชู้ พร้อมตะโกนเสียงดังว่า "ไม่ต้องกลัว กล้าทำก็ไม่ต้องกลัว เป็นลูกผู้ชายแน่จริงก็อย่ากลัว เป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า?"
ด้านภรรยาของเขาก็พยายามห้ามปรามและดึงตัวสามีให้ออกห่างจากชายชู้ แต่ก็ไม่สำเร็จ โดยเสียงทะเลาะวิวาทของพวกเขาดังกว่าเสียงภาพยนตร์ จนผู้คนต้องละสายตาจากการชมภาพยนตร์ หันมาจับจ้องไปที่พวกเขาและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอเอาไว้แทน
ยิ่งไปกว่านั้น จากบทสนทนาก็ทำให้รู้ว่า ฝ่ายหญิงได้พาลูกชายมาชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ด้วย
"ทำอะไร! เห็นไหมว่าลูกชายของเธอโตแค่ไหนแล้ว" "จะหนีไปไหน กล้าทำก็ไม่ต้องกลัว!" ชายคนดังกล่าวบอกกับชายชู้ที่พยายามวิ่งหนี
ทั้งนี้ ไม่แน่ชัดว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างไร แต่หลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจำนวนมาก พร้อมคอมเมนต์ เช่น "ซื้อตั๋วครั้งนี้นี่มันคุ้มค่าจริงๆ! ไม่เพียงแต่จะได้ดูหนัง แต่ยังได้ดูการจับคนนอกใจอีกด้วย" "จ่ายเงินคุ้มละ" "ดูการจับคนนอกใจแบบสดๆ น่าสนใจกว่าหนังอีก!" "หนังเรื่องนี้มีฉากดรามาคั่นอยู่ด้วย" "ซื้อตั๋วหนัง แถมหนังสั้นด้วยเหรอ?" และ "เด็กน้อยที่น่าสงสาร ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของผู้ใหญ่"
上海環球港電影院綠帽男抓姦
ที่มา : 绿帽夫冲电影院捉小王上演“3人乱斗” 网惊：值回票价 (Oriental Daily)