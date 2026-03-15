"หมาล่าทั่ง" ฟีเวอร์ทั่วโลก! ชาวต่างชาติแห่ฉลองวันเกิด-ออกเดต ยกให้เป็น "หม้อไฟ" ที่ดีต่อสุขภาพ

"หมาล่าทั่ง" (Malatang) อาหารริมทางยอดนิยมที่มีต้นกำเนิดจากมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กำลังกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ไปทั่วโลก โดยกลุ่มชาวต่างชาตินิยมใช้ร้านหมาล่าทั่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดและออกเดต
หมาล่าทั่ง ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า "เผ็ด ชา และร้อน" เป็นอาหารที่ผู้รับประทานสามารถเลือกวัตถุดิบจำพวกเนื้อสัตว์ ผัก และเส้นได้ด้วยตนเองตามน้ำหนักหรือจำนวนไม้ นำไปต้มในน้ำซุปที่ปรุงด้วยเครื่องเทศเข้มข้น จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "หม้อไฟส่วนบุคคล" ที่มอบความสะดวกและราคาสบายกระเป๋า
กระแสความนิยมนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2568 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละประเทศ ดังนี้:
การกินหมาล่าทั่งกลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตของกลุ่มหญิงสาวญี่ปุ่นที่เชื่อว่าน้ำซุปซึ่งมีส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรจีนกว่า 20 ชนิด มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณและช่วยลดน้ำหนัก
ในขณะที่ชาวเมืองเยอรมันเริ่มเปลี่ยนจากการจัดเลี้ยงวันเกิดในร้านอาหารดั้งเดิม มาเป็นการร่วมรับประทานหมาล่าทั่งแทน
ส่วนที่อังกฤษและฝรั่งเศส ร้านหมาล่าทั่งดังอย่าง "จาง เลี่ยง หมาล่าทั่ง" (Zhang Liang Malatang) ได้รับความนิยมอย่างมากในลอนดอนและปารีส โดยถูกเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับการออกเดต
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมาล่าทั่งครองใจชาวต่างชาติ คือ "ความยืดหยุ่น" และ "ความโปร่งใส" ของวัตถุดิบ ซึ่งคล้ายกับสลัดบาร์ที่ผู้ทานสามารถเห็นและเลือกสิ่งที่ต้องการได้เองทั้งหมด ช่วยลดความกังวลสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อาหารหรือมีข้อจำกัดด้านการกิน อีกทั้งยังช่วยลบภาพจำเดิมๆ ที่มองว่าอาหารจีนเป็นเมนูที่มันและไม่ต่อสุขภาพ
กระแสดังกล่าวสร้างความประหลาดใจและภาคภูมิใจให้กับชาวเน็ตจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นอาหารพื้นบ้านของตนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที่มา: South China Morning Post/ แฟ้มภาพเอเอฟพี