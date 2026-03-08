จีนช่วยชาวไต้หวันอพยพหนีภัยสงครามตะวันออกกลาง

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกะทันหัน ส่งผลกระทบต่อน่านฟ้าในหลายประเทศและทำให้ชาวไต้หวันกว่า 3,000 คนตกอยู่ในอันตราย ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตจีนในต่างประเทศได้ประกาศรวมชาวไต้หวันไว้ในแผนการอพยพทันที ขณะที่ทางการพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของไต้หวันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างว่าไร้ความสามารถในการช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 หลิน ซื่อเฟิง เภสัชกรชาวไต้หวัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า เอกสารของไต้หวันเทียบไม่ได้เลยกับบัตรอนุญาตเดินทางเข้าเมืองจีนสำหรับชาวไต้หวัน หรือ "ไถเปาเจิ้ง" พร้อมตำหนิทางการไต้หวันที่ไม่เพียงแต่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อน แต่ยังพยายามป้ายสีการช่วยเหลือจากจีน
ด้าน จวง รุ่ยสยง เลขาธิการพรรค DPP ออกมาตอบโต้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยอ้างว่าจีนพยายาม "ฉวยโอกาส" ทางการเมืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และกล่าวว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำบัตรไถเปาเจิ้งมาเปรียบเทียบกับหนังสือเดินทางในยามสงคราม อย่างไรก็ตาม เขาจำใจยอมรับว่าหากประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อความปลอดภัย การไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตจีนก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย
รายงานจากสื่อ "อีทีทูเดย์" (ETtoday) ของไต้หวัน ระบุกรณีของนายอู๋ ชาวไต้หวันที่ติดค้างอยู่ในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งเปิดเผยว่าตนเองติดอยู่ในพื้นที่สงครามหลายวัน แต่เมื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน กลับได้รับคำตอบเพียงว่า "ให้รอที่โรงแรม" โดยไม่มีการถามไถ่เรื่องสวัสดิภาพหรืออาหารแม้แต่น้อย ท่ามกลางเสียงระเบิดและสัญญาณเตือนภัยทางอากาศที่ดังต่อเนื่อง
กลุ่มชาวไต้หวันประมาณ 25 คน จึงตัดสินใจช่วยเหลือตนเองด้วยการรวมกลุ่มจ้างรถบัสเดินทางข้ามประเทศเป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนสามารถมาถึงสนามบินกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างปลอดภัย
ความล่าช้าของทางการไต้หวันสวนทางกับปฏิบัติการอพยพของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ช่วยประชาชนหนีภัยสงครามออกมาได้แล้วกว่า 3,000 คน สื่อ "ฟงฉวนเหมย" (Storm Media) ของไต้หวันระบุว่า ปฏิบัติการอพยพของจีนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและอิทธิพลในระดับสากล โดยยกตัวอย่างในอดีต เช่น การอพยพจากลิเบียในปี 2554 ที่จีนช่วยคนกว่า 35,860 คนภายใน 12 วัน รวมถึงชาวต่างชาติจาก 12 ประเทศ และการอพยพจากเยเมนในปี 2558
จาง หัน โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีน แถลงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ว่า ชาวไต้หวันคือพลเมืองจีนและเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในลิเบีย เยเมน ซูดาน หรือความขัดแย้งในปาเลสไตน์-อิสราเอล จีนพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผ่านสายด่วนคุ้มครองกงสุล 12308 และย้ำว่า "มาตุภูมิที่ยิ่งใหญ่คือที่พึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดของพี่น้องชาวไต้หวันเสมอ"
ที่มา: กลุ่มสื่อจีนแฟ้มภาพเอเอฟพี