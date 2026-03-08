วิกฤตตะวันออกกลางพ่นพิษใส่ "อี้อู" พ่อค้าจีนระทมลูกค้าเสียชีวิต-สินค้าถูกบอมบ์คาท่าเรือ

สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมาถึงบรรดาผู้ค้าในเมือง อี้อู มณฑล เจ้อเจียง ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2569 ส่งผลให้ภูมิภาคดังกล่าวตกอยู่ในความโกลาหล และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจากจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ่อค้าในอี้อูเริ่มสัมผัสได้ถึงผลกระทบผ่านตัวเลขยอดขายที่ลดลง คำสั่งซื้อที่ถูกระงับ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงกับคู่ค้าในพื้นที่สงคราม
กง หย่งเฉียง ผู้ประกอบการสินค้าคริสต์มาสและต้นไม้ประดิษฐ์ในตลาดการค้าสินค้านานาชาติอี้อู เปิดเผยว่าแม้ผลกระทบจะยังไม่สะท้อนออกมาในรูปแบบตัวเลขทันทีเนื่องจากโรงงานเพิ่งกลับมาเปิดหลังตรุษจีน แต่ความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นมีมานานแล้ว โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ลูกค้าเริ่มสั่งของด้วยความระมัดระวังมากขึ้น กงระบุว่าเขาเคยเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อสินค้าถูกส่งไปถึงพอร์ตและถูกระเบิดทำลายจนสิ้น หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ลูกค้าชาวอิหร่านรายหนึ่งถูกลูกหลงจากระเบิดเสียชีวิตทันทีหลังจากได้รับสินค้า ทำให้ยอดค้างชำระกลายเป็นหนี้สูญ
ด้าน หลิน อิง เจ้าของโรงงานผลิตกระติกน้ำสูญญากาศและของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสัดส่วนลูกค้าในตะวันออกกลางสูงถึงร้อยละ 40 กล่าวว่าสงครามครั้งนี้ทำให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าใน ดูไบ มูลค่าเกือบ 5 ล้านหยวน (ประมาณ 23.75 ล้านบาท) ที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากลูกค้าขาดการติดต่อไปทันทีหลังจากมีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ใกล้เคียง แม้จะเป็นช่วงที่ตลาดควรจะคึกคัก แต่การที่สงครามเกิดขึ้นต่อเนื่องกับช่วงเดือน รอมฎอน (17 ก.พ. - 19 มี.ค. 2569) ยิ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวเงียบเหงาลงไปอีก
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกิจในอี้อูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่เคยให้เครดิตแก่ลูกค้าเก่าแก่โดยไม่ต้องวางเงินมัดจำ ปัจจุบันผู้ค้าส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบ "เงินสด" เท่านั้น โดยเฉพาะกับลูกค้าในตะวันออกกลางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่สินค้าอาจถูกทำลายหรือลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้เนื่องจากภัยสงคราม นอกจากนี้ ปัญหาการปิดเส้นทางเดินเรือในแถบทะเลแดงยังทำให้ค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นและระยะเวลาการส่งมอบสินค้าล่าช้าออกไปหลายเท่าตัว
แม้เมืองอี้อูจะพยายามแสดงศักยภาพในฐานะศูนย์กลางการค้าระดับโลกผ่านงานฉลองปีใหม่จีนที่ผ่านมา แต่เงาของสงครามที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรกลับย้ำเตือนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจโลก บรรดาพ่อค้าชาวอี้อูต่างทำได้เพียงเฝ้ารอและภาวนาให้ความขัดแย้งยุติลงโดยเร็ว เพราะในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น สงครามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นวิกฤตที่กระทบถึงปากท้องของทุกคนใน "เมืองหลวงแห่งสินค้าเบ็ดเตล็ด" แห่งนี้
ที่มา กลุ่มสื่อจีน/ แฟ้มภาพเอเอฟพี